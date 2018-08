303 joggers trotseren hitte tijdens Tovenaarsloop Claudia Van den Houte

05 augustus 2018

17u00 1 Denderleeuw De Tovenaarsloop in Iddergem heeft zondag 303 sportievelingen warm weten te maken. Al heeft ook het weer flink zijn best gedaan.

De Tovenaarsloop begon met een snoepjesloop voor kleuters, een kidsrun, en een familieloop. Daarna volgde de eigenlijke loop van tien kilometer. Van de in totaal 303 deelnemers, waren er 76 die ondanks de hitte zin hadden om die afstand af te leggen.

"We hadden op iets meer deelnemers gehoopt", aldus Joeri Becqué van runningclub De Tovenaars. "Maar daar zal het warme weer wel veel mee te maken gehad hebben. Omdat het zo warm was, hebben we drie bevoorradingsposten opgesteld — twee meer dan vorig jaar. Maar alles is vlot verlopen, dus we zijn best tevreden."

Winnaar van de Tovenaarsloop werd Onesphore Nkunzimana. Hij is afkomstig uit Burundi, maar woont in Brussel en won daar in 2010 al de 20 km.

