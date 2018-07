21 juliviering met optredens en vuurwerk Claudia Van den Houte

20 juli 2018

11u55 0

De nationale feestdag wordt zaterdag naar traditie gevierd op het Dorpsplein in Denderleeuw. Rockabilly band '10 Cats Down' bijt de spits af met rock ’n roll, country en blues van de jaren 50. Daarna brengt coverband 'Les Truttes' een mix van muziek en spektakel. De viering wordt afgesloten met een prachtig diervriendelijk vuurwerk. Er is doorlopend kinderanimatie door de Awimbalieje-monitoren. Iedereen is op zaterdag 21 juli vanaf 19.30 uur welkom op het Dorpsplein. Omdat er weinig parkeermogelijkheden zijn, wordt aangeraden om te voet of met de fiets te komen.