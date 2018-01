18 bestuurders blazen positief tijdens 'Weekend zonder alcohol' 02u49 0

De politiezone Denderleeuw/Haaltert heeft afgelopen weekend deelgenomen aan het 'Weekend zonder alcohol'. In totaal heeft de politie dit weekend 512 voertuigen gecontroleerd. Hiervan waren er 18 bestuurders die een glas te veel op hadden.





Dit komt overeen met 3,5 procent van alle gecontroleerde voertuigen. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd er in Haaltert langs de Hoogkouterbaan, Heldergemstraat en de Eigenstraat gecontroleerd. Hier werden 218 voertuigen gecontroleerd en werden er drie rijbewijzen ingetrokken voor drie uur. Eén bestuurder moest zijn wagen zes uur aan de kant zetten. Eén chauffeur had een zware intoxicatie en moest zijn rijbewijs meteen 15 dagen neerleggen. In Denderleeuw werden er in de Guido Gezellestraat 80 voertuigen gecontroleerd. Ook hier werden vier rijbewijzen tijdelijk ingetrokken. Eén bestuurder reed onder invloed zonder over een rijbewijs te beschikken. In de nacht van zaterdag werd ook in Haaltert en Denderleeuw gecontroleerd. In de Borrekent in Haaltert waren er geen overtredingen. In de Thontlaan, Huisegemstraat en de Steenweg in Denderleeuw werden er die nacht negen bestuurders betrapt. Er werden twee rijbewijzen ingetrokken voor 15 dagen. Twee bestuurders moesten hun rijbewijs 15 dagen inleveren omdat ze onder invloed van drugs waren. Vijf andere personen moesten hun rijbewijzen voor enkele uren inleveren. Tot slot werd er ook nog een bestuurder met een voorlopig rijbewijs zonder begeleider betrapt die op dat ogenblik niet mocht rijden. (KBD)