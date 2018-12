“Taboe rond rouwen en verlies doorbreken” Rouw- en verliescoach Carine De Bolle wil mensen in beweging zetten Claudia Van den Houte

13 december 2018

20u18 0 Denderleeuw Carine De Bolle uit Denderleeuw is gestart als rouw- en verliescoach. Ze begeleidt kinderen en volwassenen bij rouwverwerking of verlies. “Mensen die door een rouwperiode gaan worden vaak vermeden. Het is nochtans belangrijk om ermee naar buiten te durven komen.”

Carine heeft verschillende opleidingen in persoonlijke ontwikkeling achter de rug en put ook uit haar eigen ervaringen met rouwen en verlies. “Mijn focus ligt op kinderen, al begeleid ik ook volwassenen”, vertelt ze. “Verlies is ruimer dan rouw. Zo is ook een echtscheiding verlies, doordat kinderen bijvoorbeeld een ouder niet of weinig meer zien of van school moeten veranderen. Een ander voorbeeld is verlies van gezondheid. Ook een onvervulde kinderwens of een burn-out is een verlies, twee ervaringen waarover ik zelf kan meepraten.”

Carine doet het coachen in bijberoep, naast haar functie in de financiële sector. “Ik ben altijd al zorgend van aard geweest. Eigenlijk wou ik kleuteronderwijzeres worden, maar ik ging een opleiding als analist-programmeur volgen omwille van de werkonzekerheid in het kleuteronderwijs. Omdat sociale contacten me bleven boeien, ben ik na verloop van tijd opleidingen gaan volgen in persoonlijke ontwikkeling. Daar ben ik nu al 20 jaar mee bezig.”

Ze volgde onder meer een opleiding als life coach en specialiseerde zich in rouwverwerking en verlies. “Mijn interesse hiervoor ontstond na boeken te hebben gelezen van de Zwitsers-Amerikaanse psychiater Elisabeth Kübler-Ross. Zij heeft het rouwen opengetrokken. Ik heb daar enorm veel aan gehad, ook persoonlijk.” Carine heeft lang gerouwd over het verlies van haar ongeboren kind. “Ik heb daar twaalf jaar om gerouwd zonder dat ik het zelf wist. Pas wanneer we onze eerste hond in huis haalden, besefte ik dat mijn verlies nog niet was verwerkt. Ik heb toen lang gehuild, maar het heeft me erg geholpen. Toen mijn moeder in februari overleed, was ik mijn opleiding rond rouw al gestart. Ik heb die rouwperiode mooi kunnen afronden.”

Carine hoopt nu zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen met hun rouw of verlies. “Ik wil het taboe dat er nu rond bestaat, doorbreken. Mensen die door een rouwperiode gaan, worden vaak vermeden omdat hun familie of kennissen bang zijn om erover te praten, bang dat ze emoties zullen losmaken”, aldus Carine. “Een rouw die niet verwerkt is, kan allerlei sporen nalaten. Het is belangrijk dat mensen ermee naar buiten durven komen, maar als ze niemand hebben om erover te praten, dan zitten ze vast. En met praten alleen los je niet altijd alles op. Ik laat mensen hun verlies ook vaak in iets tastbaar omzetten. Zo werk ik bijvoorbeeld met kussentjes en tekeningen of bij kinderen ook met Playmobil-opstellingen. Een probleem vorm laten krijgen en de zaken fysiek benoemen kan al veel betekenen. Het is wel de bedoeling dat mensen zelf aan de slag gaan. Ik begeleid hen alleen en zet hen in beweging. Anders dan een psycholoog werk ik niet volgens een bepaald stramien, maar werk ik volgens de draagdracht van de persoon op dat moment.”

“Ik ben ook van plan om kleinschalige lezingen te geven, om het taboe te doorbreken. Mensen begeleiden is een soort roeping: ik moet dit doen. Zo voel ik het aan.”