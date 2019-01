‘Polle’ Bierprins, Jari en Sofie Prins en Prinses Carnaval Claudia Van den Houte

20 januari 2019

13u28 0 Denderleeuw Carnaval Denderleeuw heeft een nieuwe Prins en Prinses Carnaval en een nieuwe bierprins. Prins Jari, prinses Sofie en Bierprins ‘Polle’ werden tijdens de prinsenverkiezing in de nacht van zaterdag op zondag verkozen in zaal Den Breughel.

Jari Van de Velde en Sofie Depuydt waren de enige kandidaten voor de titel van Prins en Prinses Carnaval Denderleeuw 2019. Ze moesten wel nog minstens 64 procent van de punten halen om ex-prins Geoffrey en ex-prinses Nikki te mogen opvolgen. Dat bleek met percentages van 83,37 procent en 86,64 procent geen probleem. Om punten te behalen brachten ze een show van maximaal dertig minuten. “Het is super”, reageert prins Jari.” Ik heb hier een heel jaar voor gewerkt. De voorbije week had ik veel stress voor de show, maar alles is goed verlopen, perfect eigenlijk. Het is een onbeschrijfelijk gevoel.”

Voor de verkiezing van een nieuwe Bierprins ging het er spannender aan toe: er waren zeven kandidaten. Zij legden bierproeven af en brachten een liedje. Paul Verbeiren alias ‘Polle’ kwam als winnaar uit de bus. “Het is een eer om Bierprins te zijn”, aldus Polle.

Carnaval Denderleeuw vindt dit jaar plaats op 17 maart.