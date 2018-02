"Op deze lijst vind ik idealen niet terug" JÜRGEN RUYSSEVELDT (SP.A) KOMT NIET OP BIJ VERKIEZINGEN 14 OKTOBER CLAUDIA VAN DEN HOUTE

24 februari 2018

02u50 0 Denderleeuw Huidig schepen Jürgen Ruysseveldt (sp.a) komt niet op tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Door de nieuwe partij LvB is er immers geen sp.a-lijst, en dat is de enige lijst waar Ruysseveldt op wil staan. "Ik heb niets tegen de nieuwe lijst, maar ik wil niet afwijken van mijn idealen", zegt Ruysseveldt.

Huidig burgemeester Jo Fonck (sp.a) maakte eerder al bekend dat er dit jaar geen sp.a-lijst zal zijn met de verkiezingen op 14 oktober. Hij komt immers met de nieuwe 'Lijst van de Burgemeester' of LvB op, een verruimend project waar heel wat sp.a'ers, alsook enkele voormalig Open Vld'ers, een ex-N-VA'er en verschillende onafhankelijken aan meewerken. Schepen Jürgen Ruysseveldt was ook aanwezig op de voorstelling van het project in oktober, maar zal toch niet op de lijst staan.





"Als er geen sp.a-lijst is, neem ik niet deel aan de verkiezingen", vertelt Ruysseveldt. "Ik wil niet afwijken van mijn idealen. Als er mensen op mij stemmen, moeten ze weten waar ik voor sta. En dat is sp.a en de socialistische gedachte. Daarvan afwijken zou een inbreuk zijn op mijn waarden. Mijn idealen zijn belangrijker dan postjes", zegt Ruysseveldt.





Positieve keuze

"Het is geen keuze tegen het nieuwe project, maar wel een positieve keuze. Iedereen respecteert elkaar in dit verhaal. Ik vind mezelf echter niet terug in het project en zou er me niet goed bij voelen. Mijn ouders en grootouders hebben altijd voor het socialisme gevochten, dit is dus een keuze voor mijn eigen idealen. Bijkomend zal het me ook in staat stellen om wat meer tijd vrij te maken voor familie en vrienden, die ik nu soms te weinig zie, onder meer ook door mijn drukke job." Dat hij niet opkomt op 14 oktober, betekent niet dat het een definitief afscheid is van de politiek, toch niet als er in de toekomst opnieuw een sp.a-lijst komt. "Dan sluit ik het niet uit." Ruysseveldt is sinds het najaar van 2015 schepen van Integratie & Gelijke Kansenbeleid, Communicatie & ICT en Onderwijs & Kinderopvang. Hij behaalde tijdens de vorige verkiezingen de vierde meeste voorkeurstemmen (772) vanop de zevende plaats.





Burgemeester Jo Fonck respecteert zijn beslissing. "Het is een persoonlijke keuze waar we respect voor hebben. Jürgen is een waardevol element, maar als iemand die keuze maakt, dan moet je je daar bij neerleggen", aldus Fonck.