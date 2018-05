"Onze kalmte bewaard voor de kindjes" BRAND VERNIELT CRÈCHE EN HUIS VAN ONTHAALMOEDERS KOEN BATEN

29 mei 2018

02u38 0 Denderleeuw Een dakbrand heeft gisterochtend de crèche van onthaalmoeders Els Van Vaerenbergh en Sonja Van Den Borre in Denderleeuw vernield. Ook het huis is enkele maanden onbewoonbaar. "We hebben geprobeerd om zo rustig mogelijk te blijven voor de kindjes", zeggen de vriendinnen.

Het vuur ontstond rond 9 uur bij herstellingswerken aan het dak van het gebouw waar Els en Sonja hun crèche uitbaten en zelf ook wonen. "Een van de werkmannen kwam plots een emmer water vragen. Toen ik vroeg wat er gaande was, zei hij dat er een brandje was", zegt Els Van Vaerenbergh. "Ik vroeg hoe erg het was. Toen kwam hij mij vertellen dat ze het niet onder controle kregen, waarop de brandweer werd verwittigd. Intussen gingen wij zo snel mogelijk naar buiten met de vijf kindjes. Dat gebeurde zonder enige problemen."





Speelgoed

De onthaalmoeders hebben al vijf jaar hun crèche in de Veldstraat. In totaal hebben ze elf kindjes onder hun hoede, maar op het moment van de brand waren die er nog niet allemaal. Alle vijf aanwezige kindjes werden in veiligheid gebracht in de tuin van de overburen. Daar kregen ze water en konden ze zich amuseren met speelgoed. "De kinderen hebben er volgens mij geen trauma aan overgehouden. Zij begonnen onmiddellijk te spelen en gingen gewoon verder met hun dag", vertelt Els. "In negen jaar is het de eerste keer dat we zoiets meemaken. Ons hart sloeg toch enkele slagen over, maar we hebben geprobeerd om zo rustig mogelijk te blijven voor de kindjes."





Steun

Els en Sonja zijn onder de indruk, maar halen wel opgelucht adem dat er geen slachtoffers zijn gevallen. "Ook de steun van vele ouders doet ons echt deugd. Vooral de Afrikaanse ouders die hun kindjes kwamen halen, boden meteen hun hulp aan. Ze willen mijn woning helpen opruimen en dat doet me veel plezier", zegt Els. "Het was steun die we nooit verwacht hadden, maar we willen iedereen die ons opgevangen heeft hard bedanken", vult Sonja aan.





De brandweer van Denderleeuw had het vuur snel onder controle, maar moest toch nog een hele tijd nablussen. "De zolder stond goed vol met materiaal, waardoor de vlammen bijna meteen door het dak kwamen en we een hele poos nog in de weer waren om zeker te zijn dat de brand niet opnieuw zou opflakkeren", zegt officier Bart Van Hauwermeiren. "De woning liep heel wat waterschade op en de eigenaars zullen toch een tijdje niet naar binnen kunnen." Burgemeester Jo Fonck kwam ook ter plaatse en ging na of er in opvang kon voorzien worden vanuit de gemeente. Intussen zullen de twee vriendinnen in een appartement in Iddergem verblijven. "Wij hopen dat we zo snel mogelijk opnieuw onze oogappels ergens kunnen verwelkomen", zegt Els.