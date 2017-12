"Mensen helpen geeft me veel voldoening" De warmste verhalen van 2017 | Op bezoek bij Maria Van Mieghem, Warmste Vrijwilliger van Oost-Vlaanderen CLAUDIA VAN DEN HOUTE

02u28 0 CVHN Maria van Mieghem aan de slag in ruilwinkel De Wissel. Denderleeuw Maria van Mieghem (68) uit Denderleeuw kreeg begin deze maand al een mooi vroeg kerstcadeau. Ze werd verkozen tot 'Warmste Vrijwilliger van Oost-Vlaanderen'. Maria doet vrijwilligerswerk voor verschillende projecten gericht op jonge ouders en mensen in armoede. Ze wordt er omschreven als een warme, lieve vrouw, die erg begaan is met iedereen.

Maria is als vrijwilliger aan de slag bij verschillende initiatieven die de gemeente organiseert, soms in samenwerking met Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen. Een van de projecten waarbij ze de handen uit de mouwen steekt, is ruilwinkel De Wissel in het Huis van het Kind. Daar kunnen ouders terecht om baby- en kinderkledij tot 3 jaar in te ruilen voor grotere maten. "In De Wissel kan iedereen terecht, maar de meeste klanten hebben het niet zo breed", vertelt Maria. "Wie een kledingstuk binnenbrengt, krijgt één punt of drie punten als het om een jas of schoenen gaat. Met die punten op hun kaart kunnen ze andere kledingstukken meenemen. Mama's die cliënt zijn bij het OCMW krijgen al van bij de start dertig punten."





Ruilen

Wanneer we langskomen, staat Maria samen met Linda, een andere vrijwilligster, in de ruilwinkel. Ze zijn in totaal met zes, die om beurt de winkel openhouden. De Wissel is twee uur open op dinsdag, donderdag en vrijdag. Tijdens ons bezoek is dat in de voormiddag. Het eerste uur komen er twee jonge moeders langs. Allebei nemen ze kledingstukken mee, maar hebben er zelf geen bij. De tweede moeder wil ook een stapeltje kleding, maar Linda merkt op dat ze niet genoeg punten heeft. Ze mag maar acht stuks meenemen. "Mensen brengen niet altijd iets binnen als ze naar hier komen, maar soms doneren ze dertig tot veertig stuks tegelijk. Ook het omgekeerde gebeurt regelmatig: dan brengen ze kledij binnen, maar willen niets in ruil. Zo hebben mensen zelfs al kledij geschonken van dure merken, zoals Ralph Lauren en McGregor. Kleren met vlekken wassen we of gooien we weg. We schrijven ook altijd nauwgezet op wat er binnengebracht en meegenomen wordt. Sommige jonge moeders komen elke week of tweewekelijks langs om te zien of er iets nieuws hangt."





Nooit vervelen

Het tweede uur komt er niemand meer langs in de ruilwinkel. "Hoeveel mama's er binnen stappen, varieert sterk. Zo krijgen we meer volk over de vloer wanneer 'de weeg' ook open is. Dat is het consultatiebureau van Kind & Gezin, dat ook in het Huis van het Kind zit."





Vervelen doet Maria zich alvast niet dat laatste uur. Ze heeft aan Linda een goede gesprekspartner. "We zijn altijd met twee vrijwilligers in de ruilwinkel", gaat Maria verder.





Linda vindt de titel die Maria kreeg meer dan verdiend. "Ze doet veel projecten als vrijwilliger en je voelt dat ze echt begaan is met de mensen. Niets is haar te veel en dat voelen mensen ook aan. Als ik ooit op straat zou komen te staan, zou ik naar haar gaan. Ik weet zeker dat ze me onderdak zou bieden."





Soep en Spelen

Ook bij Soep en Spelen, een ander project waarvoor Maria vrijwilligerswerk doet, zijn ze vol lof over haar. "Ze is lief en je mag haar alles vragen", vertellen Elisabeth Saeys en dochter Carine Saeys. "En ze maakt ook heerlijke soep."





Soep en Spelen is een wekelijks ontmoetingsmoment voor jonge gezinnen en hun kinderen. Ouders kunnen elkaar leren kennen en ideeën uitwisselen over opvoeding bij een kop warme soep, terwijl de kinderen spelen. "Hier ben ik wel de enige vrijwilliger. Ik maak de soep en dien ze op. Wanneer we naar het nieuwe ontmoetingshuis in de voormalige kerk van Hemelrijk verhuizen, zou ik graag de soep ter plaatse maken met de mensen. Hier in het koetshuis kan dat niet."





Maria krijgt regelmatig complimenten. "Een vrouw vertelde me dat haar vier kinderen thuis geen soep willen, maar hier drinken ze die zonder probleem. Dat is fijn om te horen."





Projecten

Maria heeft ook 25 jaar bij het OCMW gewerkt. "Ik was er verantwoordelijk voor de cafetaria. Ik zag toen al dat veel mensen nood hebben aan een babbel. Vier jaar geleden ben ik gestart met vrijwilligerswerk. Ik ging bijna met pensioen en was bang om in een zwart gat te vallen. Ik ben begonnen bij 'Buurtcomputer', waar mensen konden vragen hoe ze iets op de computer moesten doen. Daarna ben ik begonnen bij Tastoe, een initiatief waarbij mensen één keer per maand aan een laag tarief eten en een optreden aangeboden krijgen in Den Breughel. Ik bedien er in de zaal."





Naast Tastoe, de ruilwinkel en Soep en Spelen, geeft Maria tijdens het Praatcafé ook anderstalige nieuwkomers Nederlandse les. "Vanaf januari help ik voor het eerst mee met 'de (ge)Buren', dat voedselpakketten bedeelt. Dat is het laatste project waarvoor ik me zal inzetten. Anders stopt het niet", lacht Maria.





De eindejaarsperiode is een kalme periode. "De projecten liggen dan allemaal stil. Oudejaar vier ik bij familie en op Nieuwjaar komt de familie langs", legt van Mieghem uit.





Maria hoopt nog lang vrijwilligerswerk te kunnen doen. "Het geeft me veel voldoening. De mensen waarvoor ik me inzet zijn altijd zeer dankbaar en daarvoor doe ik het. Ze hebben die projecten echt nodig."