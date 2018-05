"Lokale Open Vld steunt LvB níét" BESTUURSLEDEN EN GEMEENTERAADSLID DENKEN NA OVER NIEUW POLITIEK INITIATIEF CLAUDIA VAN DEN HOUTE

08 mei 2018

02u46 0 Denderleeuw "Open Vld Denderleeuw doet niet mee met de Lijst van de Burgemeester (LvB), enkel de kandidate van Open Vld nationaal." Dat zeggen gemeenteraadslid Guy Van Dalem en de bestuursleden van Open Vld Denderleeuw enkele dagen na het toetreden van hun partij tot LvB.

Vorige vrijdag maakte de Lijst van de Burgemeester/Burger (LvB) bekend dat Open Vld zich aansluit bij de nieuwe politieke beweging van huidig sp.a-burgemeester Jo Fonck. Daarbij was minister Alexander De Croo (Open Vld) en Els Cosyns (Open Vld) aanwezig. Cosyns is medewerkster van nationaal voorzitter Gwendolyn Rutten en komt voor het eerst op. Ze zal de tweede plaats bekleden op de lijst.





Partijdemocratie

Volgens Guy Van Dalem, het enige gemeenteraadslid voor Open Vld in Denderleeuw, en het merendeel van de bestuursleden van Open Vld Denderleeuw is Cosyns de enige kandidaat voor Open Vld op de lijst. "We weten pas recent van de maandenlange gesprekken tussen LvB en Open Vld nationaal. Niemand van ons steunt de LvB. Open Vld Denderleeuw doet niet mee aan de LvB, want wij zijn Open Vld Denderleeuw. Alleen de kandidate van Open Vld nationaal doet dit wel. De interne partijdemocratie werd hier duidelijk met de voeten getreden", zegt Guy Van Dalem, ook in naam van Marie-Josée André, gewezen OCMW- en gemeenteraadslid Roland Van Der Straeten, ondervoorzitter Bart Eeman, Sonja De Vriendt, Annie Schoonjans, Yvan de Pauw, Kevin De leeuw, Tina Litho, Thérèse Geturu, Beatrice Lumandenge, Aurélie Kouadio, Joseph Tshiteya, Francine Claus en Freddy Goubert. De bestuursleden stellen dat ze buitenspel zijn gezet door hun nationaal partijhoofdkwartier. Ze kregen ook te horen dat ze niet langer onder een eigen Open Vld-logo kunnen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.





Flinke knauw

"Het democratisch gehalte van de komende gemeenteraadsverkiezingen riskeert hierdoor een flinke knauw te krijgen. We zullen ons beraden over welk politiek initiatief we, los van nationale partij-instanties, nog zullen nemen voor de verkiezingen van oktober." Twee kandidaten met een Open Vld-verleden, Jochen Baert en Arnold Eeman, sloten zich eerder al aan bij LvB.Volgens burgemeester Jo Fonck staan er nog twee plaatsen open voor Open Vld'ers. "Toen we de vraag kregen van Open Vld nationaal om mee te doen met LvB, was onze lijst zo goed als klaar. Er stonden nog drie plaatsen open voor vrouwen. Die hebben we toen aangeboden aan Open Vld. Met Els Cosyns is één daarvan al ingevuld. De andere twee zullen worden ingevuld in overleg met Open Vld. We nemen afstand van het spanningsveld tussen Open Vld lokaal en nationaal", aldus Fonck.