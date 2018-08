'Lieje Zomert' op het dorpsplein Claudia Van den Houte

02 augustus 2018

10u06 0 Denderleeuw Op het dorpsplein vindt zaterdag 'Lieje Zomert' plaats, met tal van optredens.

Al voor de achtste keer geven verschillende livebands het beste van zichzelf tijdens 'Lieje Zomert', een organisatie van CD&V Denderleeuw. Dit jaar wordt het feest om 18 uur afgetrapt door Fifties Fever. De band speelt Rock ’n Roll, Rockabilly, Surf, Twist en Country: alles wat gelinkt kan worden aan de fifties.

Daarna is het de beurt aan The Hitmen, een coverband uit Iddergem. Zij brengt hits uit de seventies tot op heden, van Blondie tot ZZ Top, en enkele medleys van ’s werelds grootste groepen zoals The Beatles en The Rolling Stones.

Om 21 uur is er de Blue and Lonesome Band, met Roland Van Campenhout en Willy Willy van The Scabs, en om 23 uur sluit Commerwel, de coverband uit Welle, Lieje Zomert af. Commerwell kiest bewust voor een set met minder evidente, maar daarom niet minder bekende covers van de jaren 70 tot nu over verschillende genres heen. De toegang is gratis.