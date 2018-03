"Ik wil hiermee ooit boterham verdienen" GAMELIEFHEBBER (34) RICHT BEDRIJF OP EN MAAKT ZELF SPEL CLAUDIA VAN DEN HOUTE

13 maart 2018

02u46 0 Denderleeuw Frank De Raedt (34) uit Iddergem, een gameliefhebber in hart en nieren, heeft een eigen bedrijfje opgericht waarmee hij een eerste game 'Broed' heeft uitgebracht. "Het is mijn droom om van games ontwikkelen mijn beroep te maken", aldus De Raedt.

Het bedrijf van Frank De Raedt heet Saffron Streams en zijn eerste game kreeg de naam 'Broed - Winterkoning'. Broed is een actiespel voor Android smartphone of tablet. In de game moet je een broedsel winterkoninkjes groot brengen. Daarvoor moet je wormen gaan zoeken terwijl andere hongerige dieren in jou wel een maaltijd zien. De inspiratie voor de game moest hij niet ver zoeken. "Mijn vrouw en ik zijn natuurliefhebbers. We hebben een grote tuin waar we vanachter onze grote ramen vaak kleine vogeltjes, zoals winterkoninkjes zien. Het spel leert dat het leven ook als vogel niet gemakkelijk is", aldus De Raedt.





Loopbaanonderbreking

Hij heeft een opleiding achter de rug in informatica, en zijn job bij de overheid is ook enigszins met ICT verbonden, maar toch bleek games programmeren nog van een heel andere koek te zijn. "Tijdens mijn opleiding leerde ik vooral over kantoortoepassingen. Bij het ontwikkelen van games komt er veel meer aan te pas. Dat leerde ik door het samen puzzelen van informatie."





Om kosten te besparen koos De Raedt ervoor om zoveel mogelijk zelf te doen. "Ik heb goede, royalty-vrije muziek kunnen gebruiken, en voor de administratie ben ik toch bij een boekhouder gegaan, maar verder heb ik alles zelf moeten doen. Zo heb ik zelf de animatie gemaakt en geleerd hoe je van een reeks tekeningen tot één vloeiende beweging komt. Ik heb bijvoorbeeld ook moeten leren hoe ervoor te zorgen dat het spel er op alle beeldformaten hetzelfde uitziet." De Raedt zou van games graag zijn beroep maken. "Ik speel heel mijn leven al heel graag games. Vorig jaar ben ik in mijn vrije tijd gestart met programmeren. In juli en augustus heb ik dan twee maanden werkonderbreking genomen om een game te ontwikkelen en een bedrijfje op te richten. Met deze eerste game wou ik vooral testen of ik het graag genoeg deed om het elke dag te doen. Ik vond het fantastisch. Sinds januari werk ik dan ook halftijds. Het is mijn droom om er een voltijdse job van te maken, maar op dit moment is dat financieel niet realistisch. Ik heb wel al veel zin om een nieuwe game te maken, ook al heeft de eerste game heel wat tijd gekost. In mijn volgende game wil ik wat meer mysterie stoppen.





Sciencefiction

'Broed' is voor alle leeftijden en valt vooral bij kinderen in de smaak. Mijn volgende game zal meer op volwassenen gericht zijn, ik denk richting sciencefiction. Ik wil er ook iets groter mee gaan. Ik hoop het nieuwe spel tegen eind dit jaar klaar te hebben. Als mijn vrouw dat ziet zitten toch", lacht De Raedt. 'Broed - Winterkoning' kan je gratis downloaden en spelen via de Play Store van Google (enkel op Android). Info: Facebookpagina Saffron Streams.