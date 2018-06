'Grootste rommelmarkt van Vlaanderen' lokt 30.000 bezoekers CLAUDIA VAN DEN HOUTE

25 juni 2018

10u11 7 Denderleeuw De 'Grootste garageverkoop & rommelmarkt van Vlaanderen' was afgelopen weekend zoals gewoonlijk een voltreffer. Politie en organisatoren schatten dat er in totaal ongeveer 30.000 bezoekers waren.

Tijdens de rommelmarkt is het dorp bijna volledig verkeersvrij, want de standjes zijn verspreid over heel Welle. Met meer dan 1.200 standjes werd het opnieuw een recordeditie. Zowel de organisatoren als de deelnemers waren tevreden. "De eerste kraampjes stonden 's ochtends al om 4.30 uur open", vertelt Jean-Pierre Ophals, één van de deelnemers uit Welle. "Er is nog meer volk dan vorig jaar. We hadden in de vroege namiddag al om 500 euro aan spulletjes verkocht", aldus Ophals. "We hadden meer inschrijvingen dan vorig jaar en toch is alles vlot verlopen", zegt Kim Barbé van organisator Maspoe. "Er is wel meer onderhandeld om een goed plaatsje te krijgen. De rommelmarkt vond plaats onder ideale omstandigheden: het was goed weer, maar niet drukkend warm, met af en toe een deugddoend briesje. We ontvingen heel wat positieve reacties. Verschillende eetkraampjes waren nog voor het einde van de rommelmarkt uitverkocht en de deelnemers hebben een goede verkoop gehad", besluit Barbé.