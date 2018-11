“Gemeente koopt kunstwerk van 5.000 euro aan dat hen werd geschonken” Claudia Van den Houte

30 november 2018

19u24 1 Denderleeuw Betaalt de gemeente Denderleeuw 5.000 euro voor een kunstwerk dat haar werd geschonken? De meningen daarover zijn verdeeld. De gemeente hoopt het standbeeld nu een plekje te kunnen geven op de Kemelbrug.

Het kunstwerk kwam er op initiatief van de vzw TVOZ en zou na de opsplitsing van de vereniging naar vzw Astpast zijn gegaan. Het is van die laatste vzw dat de gemeente het kunstwerk aankoopt tegen 5.000 euro. N-VA-fractieleidster Lutgart Waegeman stelde zich vragen bij de aankoop omdat het om een schenking zou gaan. Gunther De Grom van Astpast ontkent dat: “Er is nooit iets geschonken geweest door TVOZ. Er werd destijds veel meer voor het kunstwerk betaald dan de 5.000 euro die de gemeente er nu voor betaalt”, aldus De Grom. Volgens TVOZ heeft ze het kunstwerk echter wél geschonken aan de gemeente, al in 2011. “De schenking is twee jaar voor de oprichting van Astpast gebeurd. Het werd volledig betaald door TVOZ en geschonken aan de gemeente”, klinkt het bij TVOZ.

“Het is altijd de bedoeling geweest om het kunstwerk op een leuke plaats in Welle te zetten”, zegt De Grom. Dat bleek echter niet zo evident. “Het beeld zelf is vijf à zes meter groot en plaats je dus niet zomaar overal”, aldus schepen Sofie Renders (CD&V). Het Welleplein bleek praktisch en budgettair te moeilijk en ook het rondpunt in de Thontlaan en kruispunt Paken lukte niet. Het kunstwerk beeldt het logo van de gemeente Denderleeuw uit en stelt de twee beekvalleien richting Dender voor. Het bevindt zich momenteel in een opslagruimte van de gemeente op de site Van Roy. “Louter opslag telt niet als schenking. Een schenking moet op de gemeenteraad komen en dat is bij mijn weten niet gebeurd”, zegt Renders. De gemeente wil het kunstwerk een plekje geven op de Kemelbrug, maar heeft daarvoor de toestemming nodig van Infrabel.