"Eindelijk nieuwe infrastructuur voor jeugdspelers" Voetbalclub Standaard Denderleeuw heeft vernieuwde velden, kleedkamers, keermuren en meer Claudia Van den Houte

02 september 2018

19u46 1 Denderleeuw Voetbalclub Standaard Denderleeuw heeft een nieuwe infrastructuur. Haar twee voetbalvelden werden volledig vernieuwd en er kwamen onder meer nieuwe kleedkamers. "We zijn zeer tevreden, want we konden de veiligheid van onze jeugdspelers niet meer garanderen en bovendien drong een uitbreiding zich op."

De nieuwe infrastructuur van voetbalclub Standaard Denderleeuw werd zondag officieel geopend. Dat gebeurde voorafgaand aan de eerste competitiematch van het seizoen tegen VK Nederhasselt. De aftrap werd gegeven door voormalig Standaard Denderleeuw-speler Julien Geldhof. Vorig jaar gingen de werken van start op de site van Standaard Denderleeuw in sportpark Armand De Pelsmaeker in het Walleken. Eerst werd het natuurgrasterrein heraangelegd, waarbij er ook nieuwe keermuren, leunhekkens, een omheining rond de volledige site en terreinverlichting werden geplaatst. Daarna werd ook het tweede terrein heraangelegd en kwamen er nieuwe kleedkamers.

De infrastructuur van de voetbalclub lag er al enkele jaren slecht bij. Aan het project ging er dan ook heel wat voorbereiding vooraf. "Toen we de club zo'n vier jaar geleden overnamen, besloten we onmiddellijk dat er iets gedaan moest worden aan de infrastructuur", vertellen voorzitter Dirk Van Vaerenbergh en jeugdverantwoordelijke Patrick De Wilde. "Er was een grote nood aan vernieuwing. Omwille van de bouwvallige staat van de infrastructuur konden we de veiligheid van de spelertjes niet meer garanderen. De accommodatie was enorm verouderd en de keermuren waren aan het invallen. Bovendien is er een grote vraag van jeugdspelers om zich bij onze club aan te sluiten. Met de uitbreiding van de kleedkamers van vier naar acht komen we tegemoet aan die vraag. Al bereik je op een bepaald moment altijd de limiet. We hebben nu 300 jeugdspelers en er staan er nog 108 op de wachtlijst."

"De nieuwe infrastructuur is een belangrijke stap in onze jeugdwerking. We willen op termijn met onze jeugd naar provinciaal voetbal. Dat vereist een accommodatie van een zeker niveau. Met onze eerste ploeg willen we overigens ook de stap van derde naar tweede provinciale zetten." De gemeente Denderleeuw opende vorig jaar ook een nieuw kunstgrasveld in het sportpark, naast de terreinen van Standaard Denderleeuw. "Ook daar zijn we heel blij om. Het kunstgrasveld is van de gemeente, maar wij krijgen als club wel voorrang op andere clubs om het terrein te gebruiken voor onze jeugd."

"We zijn zeer tevreden over onze twee prachtige nieuwe terreinen en onze nieuwe kleedkamers. We hadden een goede samenwerking met het gemeentebestuur", zegt Van Vaerenbergh. "Denderleeuw is één van de oudste verenigingen in de streek en heeft nu eindelijk ook de infrastructuur die daarbij hoort", stelde burgemeester Jo Fonck (LvB/sp.a) op de officiële opening. "Het gaat om een investering van meer dan 1,2 miljoen euro, waarvan 900.000 euro gefinancierd door het gemeentebestuur", aldus schepen van Sport Yves De Smet (LvB/sp.a). Jeugdschepen Sofie Renders (CD&V) liet weten dat het sportpark nog verder zal worden uitgebreid.