"Doorstroming van politie naar BIN-Z moet beter" 02 maart 2018

"De doorstroming van informatie van de politie naar het buurtinformatienetwerk voor zelfstandigen (BIN-Z) loopt niet zoals het hoort", vindt Kurt Van der Kelen, voorzitter van de Raad Lokale Economie Denderleeuw. Eerder meldden we al dat volgens de politie Denderleeuw/Haaltert er weinig tot geen meldingen van zelfstandigen binnenkomen die 'code rood' waardig zijn. Volgens burgemeester Jo Fonck (sp.a) had dat onder meer te maken met het feit dat er nog geen coördinator werd gevonden voor het BIN-Z, maar dat klopt volgens Van der Kelen niet.





"Een coördinator is belangrijk voor nieuwe leden, maar de werking van het BIN-Z valt of staat niet hiermee. Het probleem zit hem bij de doorstroming. Als je via 101 iets verdacht meldt, dan geraakt dat wel tot bij de andere leden van het BIN-Z, maar als zelfstandigen bij de politie een klacht neerleggen, dan geeft de politie dit niet door aan de BIN-Z-leden. Zo werden gevallen van een wisseltruck en valse facturen, die door zelfstandigen werden aangegeven bij de politie, niet gemeld via het BIN-Z." (CVHN)