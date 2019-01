"Denderleeuwenaar koos rechts maar krijgt extreemlinks”: Vlaams-Belang is niet te spreken over nieuwe coalitie in Denderleeuw AW

07 januari 2019

21u18

Bron: Belga 0 Denderleeuw In Denderleeuw wordt vanavond de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Burgemeester Jo Fonck volgt zichzelf op in de Oost-Vlaamse gemeente waar Vlaams Belang de verkiezingen van oktober won. "De Denderleeuwenaar koos rechts, maar krijgt extreemlinks", klinkt het bij Vlaams Belang-fractieleider Kristof Slagmulder.

Jo Fonck versterkt zijn Lijst van de Burgemeester (LvB) met CD&V en Groen. De nieuwe coalitie heeft een zeer krappe meerderheid van 14 op 27 zetels in de gemeenteraad. De LvB van uittredend burgemeester Jo Fonck haalde met 20,9 procent zeven zetels binnen. CD&V heeft er vijf en Groen levert de twee overige zitjes.

Vlaams Belang verdubbelde zijn stemmenaantal, werd de grootste partij en vertegenwoordigt sinds vandaag negen zetels in de Denderleeuwse gemeenteraad. Bestuursdeelname bleek echter niet mogelijk.

Slagmulder (Vlaams Belang) omschrijft het verkiezingsresultaat als "een dikke buis voor de coalitie". En hij belooft met de Denderleeuwse Vlaams Belang-fractie "dit extreemlinks bestuur zes jaar lang te bekampen, in de gemeenteraad, via de sociale media en in de straat".