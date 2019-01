‘Babywellness’ van start in Denderleeuw CVHN

07 januari 2019

23u36 0 Denderleeuw In Azië en Australië is het een hype en ook in ons land bestaat het al, maar nu heeft ook Denderleeuw een ‘babywellness’.

De babywellness van Elke De Bondt in Denderleeuw is de eerste in Oost-Vlaanderen. In een babywellness kunnen baby’s een massage en een speciale hydro-therapie-behandeling krijgen. Vooral prematuurtjes zouden gebaat zijn met zo’n babywellnesskuur. Alle baby’s tot zes maanden zijn er welkom.