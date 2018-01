"Alles op één plek voor meer leven in centrum" BESTUUR WIL OCMW, HUIS VAN HET KIND, VRIJE TIJD EN BIB OP SITE GEMEENTEHUIS CLAUDIA VAN DEN HOUTE

02u47 0 Foto Claudia Van den Houte Op de site van het gemeentehuis zullen heel wat verschillende diensten samengebracht worden. Denderleeuw Het gemeentebestuur heeft een studie opgestart om na te gaan of het OCMW, het Huis van het Kind, de dienst Vrije Tijd en de bibliotheek allemaal samengebracht kunnen worden op de site van het gemeentehuis. Dat moet meer leven brengen in het centrum en de kern versterken. "Voor de bib moet er echt iets gebeuren, want die is veel te klein geworden", aldus schepen Alberic Sergooris.

De haalbaarheidsstudie die de gemeente in samenwerking met intercommunale Solva is opgestart, past in het masterplan Centrum-stationsomgeving voor de dorpsomgeving van Denderleeuw waarvan er al jaren sprake is, maar waar er nu concreet werk wordt van gemaakt. Een uitbreiding van het gemeentehuis of administratief centrum was dan ook al langer gepland.





Solva onderzoekt nu of het OCMW, het Huis van het Kind, de dienst Vrije Tijd en de bibliotheek allemaal op die site gehuisvest kunnen worden. "De centrale vraag die we met deze studie beantwoord willen, is hoe we het gemeentehuis van de toekomst zien", aldus schepen Jan De Nul (CD&V). "We willen in de toekomst intensief inzetten op een integrale dienstverlening waarbij we onze administratieve diensten zoveel mogelijk centraliseren op één locatie."





Die locatie wordt dus de site van het gemeentehuis, waar alle functies dan te vinden zouden zijn. Naast een nog betere dienstverlening ziet De Nul nog voordelen. "Het zal meer leven brengen in het centrum en kan de handel er een stuk versterken. Kernversterkend zal het sowieso zijn."





Vorig jaar was er voor het eerst ook sprake van een vrijetijdshuis waarin de bibliotheek en de cultuur-, jeugd-, senioren- en sportdienst gehuisvest zouden worden. "Waar het OCMW aan het gemeentehuis aangebouwd zal worden, zal het vrijetijdshuis normaal naast het gemeentehuis komen", zegt schepen Alberic Sergooris (CD&V). "Vooral voor de bib is een nieuwe locatie een dringende noodzaak geworden. De bib is de voorbije jaren veel te klein geworden. We zijn één van de weinige bibliotheken die erop vooruitgaat. Er zijn meer leden en er wordt meer uitgeleend. Het personeel moet werken op een veel te kleine oppervlakte. Er moet iets gebeuren. Er zal een volledig nieuwe, mooiere, grotere en modernere bib komen", aldus Sergooris. In 2016 waren er in totaal meer dan 120.000 uitleningen, terwijl dat in 2014 nog iets meer dan 101.000 was.





Polyvalente zaal

Van het idee van een polyvalente zaal, waar er jaren wordt over gesproken en waar evenementen zouden kunnen plaatsvinden, wordt voorlopig afgestapt. "We hebben zaal Den Breughel al volledig uitgebouwd, met nieuw podium, geluidsversterking en verlichting en momenteel zijn er ook gesprekken met IKSO over de zaal van de school, die weinig wordt gebruikt en het grootste deel van het jaar leegstaat. Het zou te gek zijn om een grote zaal te bouwen als er vlakbij infrastructuur beschikbaar is", vertelt De Nul. "We zouden de school dan wel scheiden van de zaal en ervoor zorgen dat de zaal niet te betreden is via de ingang van de school", vult schepen Sergooris aan.





De timing voor heel het project, is nog niet duidelijk. "Op dit moment hebben we nog maar één inhoudelijke vergadering met Solva achter de rug", zegt schepen Yves De Smet (sp.a). "We hebben dus wel een algemeen kader, maar de rest zit nog in een heel conceptuele fase." "Ik hoop wel dat er over twee à drie jaar gestart kan worden met de bouw van het vrijetijdshuis", aldus Sergooris. "De komende maanden moeten alle beslissingen worden genomen."