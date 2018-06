"Aikido maakt je mentaal sterker" ANTOINE VERMEULEN (75) AL 50 JAAR ACTIEF IN JAPANSE KRIJGSKUNST CLAUDIA VAN DEN HOUTE

23 juni 2018

02u46 0 Denderleeuw Antoine Vermeulen (75) beoefent al 50 jaar aikido. Hij ontving als eerste Vlaming de zevende Dan Aikikai van het wereldcentrum voor aikido in Tokio, richtte 15 aikidoclubs op in Vlaanderen, en geeft nog meermaals per week les aan leerlingen uit binnen- en buitenland. "Stoppen? Nooit, dit geeft mij mentale kracht", zegt Antoine.

Grootmeester Antoine Vermeulen uit Denderleeuw viert zijn 50ste jaar als aikidoka. Deze krijgskunst leerde hij destijds per toeval kennen. "Ik ben van jongs af aan altijd zeer sportief geweest", vertelt Vermeulen. "Zo deed ik atletiek, tafeltennis en olympisch boogschieten op nationaal niveau en heb ik ook nog jiu-jitsu en karate beoefend. Er werd mij aangeraden om ook eens judo te proberen. Toen ik in 1968 voor de eerste keer binnenstapte in een club in Brussel, bleken ze er aan aikido te doen in plaats van judo. Aikido was toen nog volledig onbekend."





Bruce Lee

Die eerste kennismaking was onmiddellijk een succes. Vermeulen ging zich verdiepen in aikido en kreeg jaren les van twee Japanse meesters. In 1975 richtte hij zijn eerste aikidoclub op in Denderleeuw. "Na één jaar had ik al meer dan 100 leden. Het was toen de glorieperiode van Bruce Lee. Mensen dachten dat ik hetzelfde deed."





In 1976 werd hij de eerste Aikidoleraar met een BLOSO-diploma. Intussen heeft hij 15 clubs opgericht in Vlaanderen. Vermeulen ontving als eerste Vlaming de zevende Dan -de eerste Dan start met het behalen van de zwarte gordel- Aikikai van het wereldcentrum voor aikido in Tokio. Hij is onder meer ere-vicevoorzitter van de Internationale aikido federatie, ere-secretaris-generaal van de Europese aikido federatie, en erevoorzitter van de Belgische aikido federatie. Hij geeft nog meermaals per week les in zijn clubs. Vermeulen heeft de toestemming om zelf diploma's uit te reiken van het wereldcentrum aikido, zonder dat er een examencommissie aan te pas hoeft te komen. Hij geeft ook tal van nationale en internationale stages. Zo was er onlangs een jubileumstage voor zijn 50ste jaar aikido in het Bloso-centrum in Blankenberge.





Van stoppen is geen sprake.





Etiquette

"Aikido zal voor mij nooit stoppen. Het is geen sport, maar een discipline. Aikido is uniek in de krijgskunsten omdat het via fysieke inspanning zoekt naar een sterkere mentale ingesteldheid. Ik ga bijna jaarlijks naar het wereldcentrum van aikido in Japan. Ik hou van dat land, van de manier waarop ze er denken en handelen, van de beleefdheid, de etiquette en de behulpzaamheid. Die waarden staan ook centraal in mijn lessen. Ik vind het belangrijker hoe mijn leerlingen zich gedragen, dan wat ze allemaal kunnen. Het is een levenswijze die tot uiting komt in aikido. Respect is heel belangrijk."





Het aikido hielp hem vroeger ook in zijn beroepsleven. "Ik was hoofdgriffier in de rechtbank in Brussel. Ik heb in Schaarbeek veel conflicten opgelost dankzij mijn mentale sterkte."