Zuskus en Tartelier serveren taart voor goede doel Anthony Statius

06 december 2018

11u47 3 Deinze Taart eten voor het goede doel, dat klinkt als een win-win-situatie. De Deinse onderneemsters achter Zuskus en Tartelier vinden dat ook en daarom organiseren zij op zaterdag 8 december Eat cake for life in de Zuskus-winkel in de Tolpoortstraat. De opbrengst gaat naar JoJo en Kom op tegen kanker. “Deze goede doelen betekenen iets voor onze zussen”, klinkt het.

Isabelle en Delphine Van den Berghe van Zuskus en An Stadius van Tartelier werken al een tijdje samen. Wekelijks worden taartjes van Tartelier geserveerd in het koffiehoekje van de winkel Zuskus in de Tolpoortstraat. “Een paar weken geleden kwamen we allebei los van elkaar op het idee om een actie te organiseren in het kader van de Warmste Week”, zegt An. “We besloten om samen te werken, vooral omdat we hetzelfde motief hebben: we zetten ons in voor een goed doel dat iets betekent voor onze zus.”

“Zuskus steunt de JoJo, een Deinse jeugdbeweging voor jongeren met een verstandelijke beperking”, zeggen Isabelle en Deplhine. “We hebben deze jeugdbeweging leren kennen doordat onze zus Valerie, die jammer genoeg onlangs overleden is, er zelf jaren lid is van geweest en heel veel plezier beleefd heeft, dankzij veel enthousiaste vrijwilligers. Graag willen ze de vzw op deze manier een duwtje in de rug geven.”

“Met Tartelier steun ik Kom op tegen kanker”, zegt An. “Binnen de familie vechten momenteel zowel mijn zus als mijn mama tegen deze vreselijke ziekte. Daarom wil ik met Tartelier heel graag de research naar kanker en de behandeling ervan steunen.”

Op zaterdag 8 december 2018 organiseren de dames samen Eat cake for life. Iedereen kan tussen 14 en 17 uur een stukje artisanale taart van Tartelier aan 5 euro per stuk komen eten of afhalen bij Zuskus in de Tolpoortstraat in Deinze.