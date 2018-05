Zonder zeveren: dit weekend ligt een strand in het dorp 18 mei 2018

Feestcomité nie geZeverd! trekt dit weekend voor de derde editie van Zeveren Slunse naar het strand. "We toveren ons dorp vier dagen lang om tot Zeveren-Plage", zegt voorzitter Ive Steyaert. "Een tractorstoet opent vanavond om 18.30 uur de kermis. Morgen staan de loopwedstrijd en concerten geprogrammeerd. Kinderen kunnen meevaren in een zandboot, spetteren in waterpretland, zagen en op blote voeten over de golfbreker springen. Op zondagnamiddag geeft volleybalclub Cosmos Wontergem een initiatie op het kerkplein. Op maandag is er de familiedag."





(ASD)