Zoetjes For Life brengt 2.080 euro op voor Sint-Franciscus Anthony Statius

19 december 2018

De KVLV van Vinkt heeft met haar actie Zoetjes For Life 2.080 euro ingezameld voor het woon- en zorgcentrum Sint-Franciscus.

“In het kader van de Warmste Week organiseerden op zondag 25 november de actie Zoetjes For Life ten voordele van het woon- en zorgcentrum Sint-Franciscus in Vinkt”, zegt Anniek Denewet van KVLV. “We toverden de oude jongensschool van Vinkt om tot een tea-room, waar iedereen kon genieten van een ruim aanbod aan zoetjes zoals wafels, pannenkoeken, zelfgemaakte taarten en desserten. Het woon- en zorgcentrum wil een duofiets of plateaufiets kopen voor haar bewoners en met deze actie wilden wij ons steentje bijdragen.”