Ziekenhuis demonstreert hoe het niet moet Anthony Statius

19 november 2018

15u30 0 Deinze Voor de Week van de Patiëntveiligheid richt het Sint-Vincentiusziekenhuis een 'hoe-het-niet-moet-kamer’ in. Personeel, patiënten en bezoekers kunnen er deze week twintig onveilige zorgsituaties ontdekken, van een open raam tot een verkeerde naam.

In het Sint-Vincentiusziekenhuis bestaat al bijna twintig jaar een werkgroep Fouten - Ongevallen - Bijna Ongevallen, kortweg de FOBOcommissie. “Deze werkgroep komt geregeld samen om incidenten te bespreken, te analyseren en verbeteracties voor te stellen”, zegt spoedverpleegkundige Steven Adams. “Voor de Week van de Patiëntveiligheid hebben wij voor de eerste keer deze ‘foute’ kamer ingericht, waarbij iedereen op een ludieke manier wordt uitgenodigd om ‘foute’ situaties te herkennen en te benoemen.”

“Enkele voorbeelden zijn een open raam, een bed dat te hoog staat of het laten rondslingeren van gevaarlijke voorwerpen zoals injectienaalden”, legt kwaliteitscoördinator Jan Huylebroeck uit. “We geven niet enkel tips voor ons personeel, maar ook voor patiënten en bezoekers. Zo is het belangrijk dat patiënten gesloten schoeisel dragen en geen losse pantoffels of slippers. Zo beperk je het risico dat iemand lelijk ten val komt. Voor de personeelsleden is er een lijstje van twintig onveilige zorgsituaties. Bezoekers en patiënten kunnen er vijf zoeken.”

Iedereen is welkom in de hoe-het-niet-moet-kamer zonder afspraak tussen 12 en 15 uur in de polyvalente zaal naast de cafetaria op de vierde verdieping.