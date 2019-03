Ziba de acterende hond van Vosselare Put is overleden Anthony Statius

14 maart 2019

10u52 0 Deinze Ziba Lagrange, de bekendste viervoeter van Astene, is overleden. Dat meldt zijn baasje en uitbater van Vosselare Put Yves Lagrange. De zwarte flat coated retriever heeft een eigen Facebookpagina en schitterde twee jaar geleden in de komedie Mijn Blackie van Theatergroep Vooruit.

Vosselare Put zal het de komende zomer zonder een van haar grootste toeristische trekpleisters moeten doen. Ziba, de zwarte hond van eigenaar Yves Lagrange, is woensdag op negenjarige leeftijd overleden. “Ziba liep al enkele dagen niet goed”, vertelt Yves. “Uit onderzoek bleek dat hij inwendige bloedingen had gedaan door een uitgezaaide tumor. Er kon geen hulp meer baten en niet veel later is hij in zijn slaap overleden. Hij heeft gelukkig geen pijn gehad.”

De viervoeter was vooral bekend onder het cliënteel van Vosselare Put, maar in oktober 2016 genoot Ziba even faam over gans Deinze toen hij mocht figureren in het toneelstuk Mijn Blackie van Theatergroep Vooruit. Vijf avonden lang stond hij in de spotlights van zaal Palace op de Markt. Maar in Astene stond hij iedere dag in de spotlights. “Ziba was graag gezien door alle klanten”, vervolgt Yves. “Ze gingen vaak met hem wandelen en kinderen kwamen speciaal naar hier om met hem te spelen. In de zomer was hij iedere dag aan de tafels op het terras te zien en dat leverde hem al snel de bijnaam ‘de professionele schooier’ op. Hij zal gemist worden. Op zondag 17 maart zullen we zijn as uitstrooien over het water van Vosselare Put.”