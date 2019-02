Zevenhonderd leerlingen houden klimaatmars door Deinze “Geen betoging maar een positief signaal” Anthony Statius

22 februari 2019

15u52 0 Deinze Ook de Deinse jongeren komen op straat voor het klimaat. Op vrijdagnamiddag trokken zo’n zevenhonderd vijfde- en zesdejaars uit veertien basisscholen over de Markt gewapend met spandoeken en een overdosis aan jeugdig enthousiasme. “Ook wij laten onze stem horen, net als Greta Thunberg”, zegt de elfjarige Louis Verzele.

Het Sint-Poppoplein liep vrijdagmiddag goed vol voor de eerste klimaatmars, georganiseerd door de basisscholen van Deinze. Het initiatief kwam van Mozaiëk Astene en in totaal trokken zo’n zevenhonderd vijfde- en zesdejaars uit veertien scholen gewapend met spandoeken over de Markt.

“Dit is geen betoging uit protest, maar een positief signaal dat ook de kinderen van Deinze begaan zijn met het klimaat”, zegt directeur Conny Vermandere. “Een klimaatmars alleen is natuurlijk niet genoeg. We willen de leerlingen er immers van bewust maken om meer zorg te dragen voor natuur en milieu door bijvoorbeeld in de eigen omgeving acties te ondernemen of door op de speelplaats het afval op een juiste manier weg te gooien en te sorteren.”

Alvorens de mars vertrok mochten leerlingen Louis Verzele en Emma Van de Voorde (allebei 11 jaar) de menigte toespreken. “We vinden het cool dat we met zoveel zijn”, klinkt het. “Wij willen niet alleen de wereld een beetje veranderen, maar ze ook redden. Je bent nooit te klein of te jong om het verschil te maken. Toen we hoorden dat er in Gent een klimaatmars werd georganiseerd voor de basisscholen, waren we van plan om daar aan deel te nemen. Maar toen dachten we, waarom doen we het niet gewoon zelf? In navolging van Greta Thunberg komen wij ook op straat voor een beter klimaat.”

Ook burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) sprak de jeugd toe: “We moeten oog en oor hebben voor hoe onze kinderen kijken naar het klimaat en hun leefomgeving. Ik ben nu al bijzonder trots op onze leerlingen die van Deinze een echte fietsstad maken. Voor ieder kind hier aanwezig zullen we ook een nieuwe boom planten in onze stad.”

De deelnemende scholen waren Mozaïek Astene, basisschool Erasmus, De Kleurenplaneet, Sint-Hendrik Petegem, VIBLO Leieland, Driessprong Petegem, De Veerboot, Klavertje 4 Nevele, GBS De Vaart Nevele, VBS Vinkt, VBS Wontergem, Leernest, De Sterrebloem Meigem en VBS Zeveren. Opvallende afwezige was de school Leieparel, die zich nochtans op een steenworp van het Sint-Poppoplein bevindt. “Door een samenloop van omstandigheden hebben we besloten om niet deel te nemen aan de mars”, zegt directeur Franky De Graeve. “Onze leerlingen zijn in volle voorbereiding van hun schoolmusical maar daarnaast heeft onze school ook een andere visie ten opzichte van het klimaatthema. We willen eerst de houding van onze leerlingen ten opzichte van het klimaat veranderen, alvorens we gaan verkondigen hoe anderen het beter moeten doen. Onze school draagt zeker haar steentje bij door onder andere onze leerlingen aan te sporen om brooddozen en herbruikbare drinkflessen te gebruiken en hun afval beter te sorteren. Binnenkort starten we ook met composteren.”

De leerlingen marcheerden tot aan het Congoplein en terug naar het Sint-Poppoplein. Om 15 uur werd de mars ontbonden en gingen de leerlingen terug naar school.