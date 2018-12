Zestiger lichtgewond na aanrijding met tachtiger Wouter Spillebeen

06 december 2018

16u50 0 Deinze Op het kruispunt van de Gaversesteenweg en de Oudenaardsesteenweg in Deinze is een 62-jarige fietser dinsdag rond 10.15 uur aangereden door een 82-jarige vrouw.

De fietser uit Deinze reed op het fietspad in de Oudenaardsesteenweg en reed in de richting van de Gaversesteenweg. Een 82-jarige bestuurster uit Kruishoutem reed op de Gaversesteenweg in de richting van de E17 en wilde rechtsaf slaan om de Oudenaardsesteenweg in te rijden. Op het kruispunt kwam het tot een aanrijding waarbij de fietser lichtgewond raakte.