Zestien sportclubs demonstreren in Palaestra 17 mei 2018

De sportraad- en dienst en zestien sportclub houden vrijdag voor de 22ste keer een sportbeurs voor lagere scholen in Palaestra. Daar worden de leerlingen warm gemaakt om te sporten. Ze maken er kennis met Atletiekclub Deinze, Badmintonclub Astene, BBC Deinze, Deinse Kajak Club vzw, Judoclub Kiawazu, KFC Sparta Petegem, KMSK Deinze, Kon. Veloclub Deinze, RSC The Handles, Sportac '86 Deinze, TC Witte Kaproenen, TTC Knal, TTC Palaestra, VBK Sferos, VC Cosmos Wontergem en WTC Het Gouden Wiel.





In het zwembad is er een hindernissenparcours onder leiding van de redders en toezichters. Er is ook een mountainbikeparcours, opblaasbare survivalrun en een gocartparcours.





Voor meer informatie kan je bellen naar 09/381.96.60 of mailen naar sportdienst@deinze.be. (ASD)