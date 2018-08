Zesde triatlonweekend breekt nu al records 22 augustus 2018

02u24 0 Deinze De zesde editie van het triatlonweekend in Deinze breekt nu al records. "Voor de nocturne voor recreanten op zaterdag schreven zich al 130 deelnemers in. Voor de halve triatlon op zondag verwachten we opnieuw 300 atleten", zegt organisator Henk De Metsenaere van Sport Events.

Het centrum van Deinze wordt komend weekend al voor het zesde jaar op rij overspoeld door triatleten. De avond voor de halve triatlon organiseert Sport Events in samenwerking met de stad voor de tweede keer een nocturne voor recreanten en hiervoor ziet men het aantal deelnemers stijgen van 60 in 2017 naar 130 dit jaar.





"Triatlon zit duidelijk in de lift en we willen deze nocturne de komende jaren uitbouwen", zegt Henk De Metsenaere. "Op zaterdag 25 augustus starten we om 19 uur met een heel snelle 1/8 triatlon, die bestaat uit 750 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer lopen. Eerst starten de heren, gevolgd door de dames en trio's waaronder ook een aantal bedrijventeams. De start vindt plaats aan het Sint-Poppoplein en de vele passages op de Markt tijdens de fiets- en loopproeven verhoogt de sfeer voor de atleten en de toeschouwers."





"Op zondag 26 augustus is er de zesde editie van de halve triatlon. Hiervoor schreven zich 300 deelnemers in. Het startschot wordt om 9.45 uur gegeven aan het Sint-Poppoplein en de eerste atleten verwachten we zo'n 5 uur later. Ondanks de extreme weersomstandigheden is de kwaliteit van het water prima voor de zwemproef", besluit Henk. Meer info via www.sportevents.be/deinze. (ASD)