Zes nieuwe handelszaken in Deinze Winkelstad 07 maart 2018

02u50 0 Deinze Centrummanager Chris Verghote heeft gisteren zes nieuwe handelszaken aangekondigd. De nieuwkomers zijn chocolatier Pralinja Valentino, fietswinkel Dewa Sport, The Next Whisky, Foodbart, Wonderbed en Vanty Design.

Sinds de campagne 'Start in Deinze je droomzaak' begin 2017 gelanceerd werd zijn er 38 nieuwe handelszaken bij gekomen of verhuisd naar het winkelcentrum van Deinze. Intussen zijn er enkele zaken verdwenen, maar de lege panden raken ingevuld.





De komende weken komen er zes zaken bij in de stad. Anja Stevens opent op 17 april Pralinja Valentino in de Tolpoortstraat en fietsspeciaalzaak Dewa Sport opent op 17 maart een derde vestiging in de Gentsesteenweg nummer 162, naast Blue Globe Sports. Liefhebbers van single malt whisky komen vanaf 23 maart aan hun trekken bij Stijn Goemaere van The Next Whisky in de Kortrijkstraat nummer 15, in het pand van interieurzaak Charlie's World en aan de overkant open Bart Vandekerckhove zijn hamburger/saladbar Foodbart. Tenslotte opent Patrick Remmerie op 31 maar Wonderbed in de Dierenkoststraat en Sylvia Van Tieghem startte op 24 februari met de damesboetiek Vanty Design op de Markt 113. Geert Schobben verhuist in oktober zijn zaken Foto Video Mac en Elektro Mac van de Kortrijkstraat naar de Markt nummers 106-108. (ASD)