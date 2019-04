Zelfverdedigingscursus voor vrouwen start binnenkort in Deinze Anthony Statius

03 april 2019

08u35 0 Deinze De zelfverdedigingscursus voor vrouwen Nimema - niet met mij - komt van De Pinte overgewaaird naar Deinze. Andries Deschans en Ben Roers starten op zaterdag 20 april met een lessenreeks in basisschool Driessprong. De inschrijvingen zijn ondertussen gestart.

Onder de naam Nimema – niet met mij – startten gevechtssportleraar Andries Deschans en politieagent Ben Roers begin dit jaar met een cursus zelfverdediging, speciaal voor vrouwen. De eerste lessenreeks vond plaats in het Erasmusatheneum in De Pinte en een deel van de opbrengst ging naar het Fonds Aurore Ruyffelaere, als symbolisch eerbetoon aan de jonge vrouw die in 2013 het slachtoffer werd van een roofmoord.

Een ijzersterke conditie of voorkennis van gevechtssporten zijn niet vereist. De reeks bestaat uit tien lessen en die vinden vanaf zaterdag 20 april wekelijks plaats van 15 tot 16 uur in basisschool Driessprong langs de Gaverseteenweg. Meer info en inschrijvingen via nimemasd@gmail.com.