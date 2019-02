Zeker tot morgenvroeg niet met de wagen over Astene-Sas na ongeval Sam Ooghe

13 februari 2019

23u24 0 Deinze Door een ongeval is het zeker tot morgenvroeg niet mogelijk om met de wagen over Astene-Sas te rijden. De brug liep averij op, en wordt zo snel mogelijk hersteld.

Het ongeluk gebeurde woensdagnamiddag om 16 uur, aldus de persdienst van de PZ Deinze-Zulte-Lievegem. Een tractor belandde tegen de brug, waardoor die schade opliep. Uit voorzorg blijft de brug afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, tot alles hersteld is. Dat zou op donderdagvoormiddag moeten gebeuren. Er is een omleiding voorzien via de Leiedam. Fietsers kunnen wel nog passeren.

Bij het ongeval raakte niemand gewond.