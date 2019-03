Zandekapel in slechte staat, stad kijkt voor overname en restauratie Anthony Statius

13u16 1 Deinze De Zandekapel in Hansbeke is in belabberde staat. Hugo Schaeck van de heemkundige kring Het Land van Nevele trekt aan de alarmbel: “De muren brokkelen af en sinds kort regent het binnen. Mocht de stad de kapel overnemen, dan kan deze gerestaureerd worden”, zegt Schaeck. “We bekijken met de eigenaar wat mogelijk is”, zegt schepen van Materieel Erfgoed Bart Van Thuyne (CD&V).

De Zandekapel of kapel van Sint-Antonius Abt in Hansbeke, die sinds 1989 op de Vlaamse erfgoedlijst staat, is dringend aan restauratie toe. Dat zegt Hugo Schaeck, organisator van Open Monumentendag. “De muren brokkelen en het dak brokkelen af en ondertussen regent het er ook binnen. Vorig jaar werd er nog een poging ondernomen om dit mooie kapelletje op te nemen in het toen nog gemeentelijk patrimonium. Een paar weken geleden heb ik de eigenaars nog via e-mail op de hoogte gebracht van de verloedering van dit mooi stukje patrimonium. De heemkundige kring Het land van Nevele heeft zich alvast voorgenomen om dit op te volgen. Het is van belang dat de huidige eigenaars worden gewezen op hun rechten en plichten in verband met dit waardevol gebouw.”

Schepen van Materieel Erfgoed Bart Van Thuyne (CD&V) is ook van mening dat er iets moet gebeuren. “De meest interessante oplossing zou zijn dat de huidige eigenaars de kapel schenken aan de stad, zodat wij de nodige restauratiewerken kunnen uitvoeren. We hebben recentelijk hetzelfde gedaan met een kapelletje in Grammene. Ik zal de vraag stellen aan de eigenaars.”