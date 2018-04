Zaal Palace verandert in joods Ghetto 20 april 2018

Theatergroep Vooruit staat binnenkort met Ghetto van Joshua Sobol op de planken. Dirk Van Vaerenbergh regisseert een grote cast van 45 acteurs van alle leeftijden.





Het verhaal is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de joodse Ghetto-leider Jacob Gens. Nadat de Duitsers de oorspronkelijk joodse 80.000 inwoners van Vilna reduceerden tot 16.000 en ze opsloten in enkele straten, slaagde hij erin om hun identiteit te bewaren met muziek- en dansvoorstellingen.





Ghetto gaat in première op 21 april en daarna zijn er nog voorstellingen op 27 en 28 april en op 4 en 5 mei, telkens om 20 uur. Meer info en tickets op www.vooruitdeinze.be.





(ASD)