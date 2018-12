Yvette De Dapper (77) stopt na 52 jaar met haar buurtwinkeltje in Vinkt “Geen dag tegen mijn zin gewerkt” Anthony Statius

04 december 2018

17u50 5 Deinze Yvette De Dapper (77) sluit na meer dan een halve eeuw de deur van haar buurtwinkeltje in de Heerdweg 13 in Vinkt. Hiermee verdwijnt een icoon uit het dorpje ten noorden van Deinze. “Te oud of te weinig klanten? Niets van. Ik zou graag verder doen, maar twee leveranciers stoppen ermee en ik zie het niet zitten om nu nog nieuwe te zoeken. Ik ga stoppen in schoonheid, maar ik ga mijn winkeltje en mijn klanten wel missen”, zegt Yvette.

Het laatste buurtwinkeltje van Vinkt sluit eind dit jaar de deuren. Aan de gevel prijkt nog een oud bord van Nieuwkuis en Ververijbedrijf Sirius en op de ruit staat in koeien van letters ‘voedingswaren’. Maar iedereen in Vinkt en omstreken kent deze plek van amper 24 vierkante meter groot als ‘het winkeltje van Yvette’.

Yvette De Dapper is al 52 jaar het gezicht van het winkeltje van Vinkt, dat ze op vraag van haar man Walter overnam van haar schoonmoeder Irena. “Mijn moeder was oorlogsweduwe”, vertelt Walter De Lombaerde (79). “Ik heb nooit mijn vader gekend, want ik was amper acht maanden oud toen hij op 33-jarige leeftijd omkwam tijdens WOII. Mijn vader en grootvader waren twee van de burgerslachtoffers, die hier wat verderop door de Duitsers werden doodgeschoten tegen de muur De Laere. Mijn moeder bleef toen alleen achter met twee kinderen en na de oorlog hebben wij twee jaar in een kot achteraan en bij andere mensen geslapen, omdat ons huis volledig afgebrand was door de inslag van een Belgische obus. Nadat het huis opnieuw werd opgebouwd, is mijn moeder dan in 1946 begonnen met haar winkeltje. In het begin verkocht ze vooral naaibenodigdheden en stilletjes aan werd het assortiment uitgebreid met voedingswaren, sigaretten en drank. In 1966 zijn Yvette en ik getrouwd en toen zijn we hier komen inwonen.”

Op 1 september 1966 nam Yvette de fakkel van Irene over en ze heeft die nooit meer losgelaten. “Dat was in de gouden jaren 60”, zegt Yvette. “Toen kwamen de mensen nog met hun ‘kabba’ aanschuiven achter al hun aankopen en er was veel meer sociaal contact. Grote supermarkten bestonden toen nog niet en in deze straat alleen al had je vijf buurtwinkels. Na de overname heb ik de winkel wat gemoderniseerd, maar ondertussen is het een beetje verouderd. Toen de euro opkwam, heb ik even getwijfeld om ermee te stoppen, maar ik vond dat nog veel te vroeg. Ik heb me aangepast, een Bancontact-machinetje aangeschaft en blijven doorzetten. Ik ben een vechter, ik heet niet voor niets De Dapper”, lacht Yvette.

“Mijn best verkopende artikelen zijn mijn pralines, bier en sigaretten. Ik geef toe, de verkoop van voedingsmiddelen is wat achteruit gegaan, maar ik krijg nu toch nog gemiddeld zo’n vijftien tot twintig klanten per dag over de vloer. De tijd van de ‘kabba’s’ is, op enkele uitzonderingen na, wel voorbij. Maar dat is niet de reden waarom ik de winkel sluit. Twee van mijn leveranciers stoppen er eind dit jaar mee en ik zie het niet zitten om nu nog nieuwe te zoeken. Ik ben 77 jaar. Pas op, ik voel me nog goed en ik zou nog kunnen verder doen, maar ik wil eindigen nu ik nog in goede gezondheid verkeer. Ik ben in die 52 jaar nog geen enkele dag ziek geweest en ik heb nooit tegen mijn zin in de winkel gestaan. Mijn twee kinderen én mijn twee kleinkinderen zijn hier opgegroeid en we hebben hier altijd een warm nest gehad. Het was geen gemakkelijke beslissing, maar het is mooi geweest.”

“Wat ik zo leuk vond aan mijn winkeltje? Bezig zijn, nieuwigheden die op de markt kwamen en vooral het sociaal contact met mijn klanten. Ik wil hen bij deze ook bedanken voor hun jarenlange trouw. De komende weken is het uitverkoop en op 29 en 30 december krijgen mijn vaste klanten een kleine attentie”, besluit Yvette.