Yogi's baas in Kaandelpark 21 juni 2018

Het Kaandelpark in Deinze was gisteren het speelveld van yogaliefhebbers. Een honderdvijftigtal kinderen en volwassenen rolden hun matjes uit op het yogafestival van Florence Demarey, Lena De Groote en Veerle Ost.





Mede dankzij het zonnige weer kwamen heel wat nieuwsgierige Deinzenaren gisteren de rust opzoeken in het Kaandelpark. Florence Demarey (25) gaf er voor de derde keer een gratis yogadag en dit keer werd ze bijgestaan door haar collega's Lena en Veerle, ook allebei yogadocentes uit Deinze. "In de namiddag hebben we een honderdtal ouders met kinderen op bezoek gehad en ook de sessies voor volwassenen 's avonds waren een succes", zegt Lena. "Volgend jaar doen we het opnieuw, maar dan zal het festival op een zaterdag plaatsvinden. Er hebben zich al drie collega's aangemeld die ook sessies willen geven." (ASD)