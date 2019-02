WZC Sint-Vincentius opent dagverzorgingscentrum in Huis Van Thuyne Anthony Statius

28 februari 2019

De omvorming van het Huis Van Thuyne op de Markt van Deinze is eindelijk rond. De voormalige achttiende-eeuwse witte villa, waarvan enkel de voorgevel werd bewaard, maakte al plaats voor dertien appartementen en vanaf 15 maart opent WZC Sint-Vincentius op het gelijkvloers een dagverzorgingscentrum voor vijftien personen. Op donderdag 28 februari kwam Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) het lintje doorknippen.

Bijna drie jaar nadat het Huis Van Thuyne werd afgebroken is het nieuwbouwcomplex, dat achter de oorspronkelijke gevel werd opgetrokken, bijna volledig ingevuld. De dertien appartementen zijn ondertussen al een tijdje in gebruik. Op het gelijkvloers komt geen paramedisch centrum, zoals oorspronkelijk het plan was, maar wel een dagverzorgingscentrum van het woonzorgcentrum Sint-Vincentius in Ten Bosse. Het huidige dagverzorgingscentrum op de Markt verhuist binnen twee weken naar de nieuwe locatie. Ondertussen is de stad Deinze bezig met de aanleg van het park achter het gebouw.

“Sinds 2014 hebben wij naast ons dagverzorgingscentrum in Ten Bosse ook een centrum op de Markt”, zegt directeur Ludo Timmermans. “Ons bezoekerspubliek bestaat uit zorgbehoevende zoals bejaarden die sociaal contact met leeftijdsgenoten zoeken of senioren die met hun kinderen of partner samenwonen en overdag niet langer alleen kunnen blijven. We zijn er dus als ondersteuning voor de thuiszorg. Onze rode busjes waarmee we de mensen komen ophalen zijn ondertussen een vaste waarde in het Deinse straatbeeld geworden. De dagindeling voor onze bezoekers bestaat onder andere uit een koffiemoment, eetgelegenheid of een wandeling. Daarnaast bestaat onze dienstverlening uit verpleegkundige verzorging en medicatiebegeleiding en tenslotte kunnen de mensen ook gebruik maken van bijkomende diensten zoals kinesitherapie of pedicure.”

Vanaf 15 maart verhuist het dagverzorgingscentrum naar het Huis Van Thuyne en zo komt het huidige huurpand leeg te staan. “Op de nieuwe locatie zal er plaats zijn voor vijftien in plaats van tien personen”, zegt Timmermans. “Daarnaast hebben wij een van de drie praktijken op het gelijkvloers aangekocht en dit wordt verhuurd aan een therapeute. De andere twee praktijken zijn nog vrij. Het centrum zal worden beheerd door de nieuwe vzw Zorgnetwerk Vincent en dit verwijst naar de stichters namelijk de zusters Sint-Vincentius a Paolo. We hopen nog een VIPA-subsidie te kunnen krijgen zodat we de prijs voor de toekomstige bezoekers betaalbaar kunnen houden.”

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) kwam donderdag het nieuwe dagverzorgingscentrum officieel inhuldigen. “Hier wordt een indrukwekkend verhaal geschreven”, zegt Vandeurzen. “Een dagverzorgingscentrum dat zich op zo’n prachtige locatie in het centrum van een stad bevindt, is uniek in Vlaanderen. Ik hoop dat de aanvraag voor een VIPA-subsidie tijdig op mijn bureau belandt.”