Wulk van Stief Desmet verankerd voor kust OOSTENDE GEEFT KUNSTWERK PERMANENT PLAATSJE OP DIJK ANTHONY STATIUS

07 april 2018

02u35 0 Deinze Kunstenaar Stief Desmet verovert voor eeuwig een plekje in het hart van Oostende. Voor de tentoonstelling Beaufort installeerde hij een reusachtige wulk voor de kustlijn en de stad heeft het beeld ondertussen gekocht. "Met Monument for a Wullok wil ik iets teruggeven aan de zee", zegt Stief.

De ontelbare toeristen die deze zomer een uitstapje naar Oostende maken, zullen op het uiterste puntje van de Westelijke Strekdam aan het Zeeheldenplein een stukje Deinze terugvinden. De gigantische, bronzen wulk - of wullok in het West-Vlaams - werd er neergepoot door Stief Desmet. De 44-jarige kunstenaar uit Bachte-Maria-Leerne behoort tot het select kransje internationaal talent dat geselecteerd werd voor de driejaarlijkse tentoonstelling Beaufort. Zijn tweede kunstwerk Monument for Cervus Vitalis is nog tot en met 30 september te bezichtigen aan de Markeyvijvers in Adinkerke-De Panne, maar Monument for a Wullok krijgt een permanente plaats langs de Oostendse promenade. "Een hele eer voor mij, want dit is een prachtige plek", steekt Stief van wal. "Je kan niet dichter bij de Noordzee komen dan op deze dam. Je hoort en ruikt de zee en het voelt alsof je er middenin zit. Daar draait Monument for a Wullok om. Ik wou iets teruggeven aan de zee, aan de natuur, want die heeft ons al zoveel geschonken."





"De inspiratie voor dit kunstwerk kwam vorig jaar bij het eten van een bakje wulken op de dijk", vertelt Stief. "Ik wou het schelpje, dat iedereen gewoon weggooit, vereeuwigen. Voor mij is dit meer dan een schelp, de gulden snede en alles van de zee zit daarin vervat: zowel de ruwe buitenkant als de gladde binnenkant, die zelfs een beetje erotiserend kan zijn. Ik heb het schelpje uitvergroot in het brons in een poging om de natuur te benaderen. Maar ik wil tonen dat we de pracht van de natuur nooit kunnen overtreffen. Daarom houd ik bijvoorbeeld de lasnaden van het brons opzettelijk zichtbaar. Het blijft een constructie. Ik liet het brons bewust niet patineren, zodat het gaandeweg zal verkleuren door de zilte zeelucht."





Omgekeerd effect

"Het tweede verhaal voert ons verder terug in de tijd. Als kleine jongen nam mijn grootvader me mee met de ferry naar Dover en bij onze terugkeer aten we samen wulken aan de haven. Ik bewaarde een schelpje, omdat je daar de zee in kon horen. In mijn kunstwerk krijg je net het omgekeerde effect. Wie in de schelp kruipt, hoort de zee niet meer en kan zich even afzonderen in een soort cocon. Dat mijn werk voor altijd in Oostende blijft, is voor mij een hele eer, want ik heb een persoonlijke affiniteit met de stad. Mijn vader was hier gestationeerd tijdens zijn legerdienst en ik heb mijn vrouw ten huwelijk gevraagd in café Lafayette. Oostende heeft een ruw kantje en daar hou ik wel van." Meer info via www.beaufort2018.be.