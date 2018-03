Wouter De Schepper op provincielijst, Freija Dhondt niet 08 maart 2018

Wouter De Schepper, de huidige voorzitter van sp.a Deinze-Nevele komt op de vierde plaats van de lijst provincie. Opvallende afwezige is Freija Dhondt. Zij verlaat de provincieraad om zich meer te focussen op Deinze en Nevele.





De sp.a maakte haar lijst bekend voor de provincie in het kiesarrondissement Gent-Eeklo. Deinzenaar Wouter De Schepper, die samen met Walter Gorré sp.a Deinze-Nevele voorzit, staat op de vierde plaats, maar huidig provincieraadslid en fractieleider Freija Dhondt is nergens te bespeuren.





"Hoewel de provincieraad de volgende legislatuur minder bevoegdheden zal hebben en sterk zal afslanken, is dit niet de reden waarom ik niet meer op de lijst zal staan", zegt Freija. "Ik stop in de provincie omdat ik me volledig wil richten op Deinze en Nevele. De basis van de nieuwe fusiestad zal de komende legislatuur worden gelegd en onze partij wil duidelijk haar stempel kunnen drukken. Ik geef de fakkel met veel vertrouwen door aan Wouter en de andere sterke kandidaten." (ASD)