Wouter De Schepper en Freija Dhondt op sp.a-lijst voor Vlaamse en federale verkiezingen Anthony Statius

29 maart 2019

09u53 0 Deinze De Deinse socialisten sturen twee kopstukken naar de verkiezingen van 26 mei. Voorzitter Wouter De Schepper staat op de achtste plaat van de Oost-Vlaamse sp.a-lijst voor het Vlaams parlement en gemeenteraadslid Freija Dhondt versterkt de kamerlijst vanop de zesde plaats.

Wouter De Schepper is voorzitter van de Deinse afdeling. Hij nam deel aan de lokale verkiezingen van 2012 en 2018 en aan de bovenlokale verkiezingen van 2014. Hij is ook actief in de culturele vereniging Curieus en het buurtcomité Nieuwgoed.

Gemeenteraadslid Freija Dhondt werd tijdens de voorbije gemeenteraadsverkiezingen opnieuw verkozen als raadslid en heeft ondertussen twaalf jaar lokale politieke ervaring. Ook op bovenlokaal vlak verdiende Freija al haar strepen met verschillende verkiezingsdeelnames en haar mandaat als provincieraadslid. “De komende verkiezingen gaan voor sp.a over drie zaken: zekerheid op een goed inkomen en betaalbare facturen, zekerheid op een goed pensioen en zekerheid op de beste zorg die er nodig is.”