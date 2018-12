Winterdorp met schaatspiste voor vijfde keer op Sint-Poppoplein Drie dagen langer schaatsen en overdekte bar Anthony Statius

05 december 2018

Het Sint-Poppoplein wordt vanaf woensdag 12 december voor de vijfde keer omgetoverd tot een winterdorp met schaatspiste. "Dat is drie dagen vroeger dan gewoonlijk, zodat alle scholen nog kunnen komen schaatsen. Onze bar zal voor de eerste keer overdekt zijn", zegt organisator Waut Mornie. Op zaterdag 15 en zondag 16 december is er de traditionele kerstmarkt met een alternatieve kerstmarkt in De Volkskring en een Fair Trade-kerstmarkt in het oude stadhuis.

Nog een kleine week wachten en dan start de vijfde editie van Winterpret aan de Leie op het Sint-Poppoplein. Van woensdag 12 december tot en met woensdag 2 januari 2019 kan iedereen er terecht voor een winterkermis, en gezellige drank- en eetkraampjes en een overdekte schaatspiste van 300 vierkante meter.

“Nieuw is dat ons winterdorp al opent op woensdag in plaats van op vrijdag”, zegt Waut Mornie. “Dit doen we om aan alle schoolkinderen de kans te geven om met de klas te komen schaatsen. Een andere nieuwigheid is onze indoor bar, die wordt geïntegreerd in de grote tent.”

“De ijspiste staat open voor iedereen”, zegt Waut. “Ook rolstoelgebruikers kunnen dus het ijs op, vergezeld van hun begeleider. Op zondagmorgen is er kleuterglibberen en we brengen ook het Eisstockschießen terug. Op donderdagavond 13, 20 en 27 december kunnen jong en oud zich uitleven met deze populaire winterse teamsport, die een afgeleide is van curling en petanque. Daarnaast hebben we op woensdagavond het amateur ijshockeytoernooi. Na de activiteiten ontvangt iedere deelnemer een goodiebag. Meer over het programma vind je via www.facebook.com/winterpretaandeleie.”

In het weekend van 15 en 16 december is er opnieuw de traditionele kerstmarkt op de Markt van Deinze. “Twinkelende lichtjes, mooie decoratie en meer dan vijftig verlichte kerstbomen brengen je meteen in de juiste kerststemming”, zegt schepen van feestelijkheden Bruno Dhaenens (Open Vld). “De toegang bevindt zich opnieuw ter hoogte van de Onze-Lieve-Vrouwe-kerk en deze blijft de volledige decembermaand staan. Op de kerstmarkt kan je in 48 verschillende kerstkraampjes op zoek gaan naar een origineel cadeau.”

De kerstmarkt is op zaterdag open van 14 tot 22 uur en op zondag van 14 tot 21 uur. Op beide dagen deelt de kerstman ook cadeautjes uit. Op zaterdag is er sfeervolle doedelzakmuziek onder leiding van Alvyn, gevolgd door The Scaldish New Orleans Jazz Messengers en en het Kallikids kinderkoor. Daarna kan je genieten van Les amies de Charles en De Kemels, een Nederlandstalige coverband, sluit de avond af. Op zondag 16 december kunnen kinderen en hun ouders tussen 14 en 17 uur genieten van een gratis ritje in de kerstkoetsen op de Markt. De muziekmaatschappij Eendracht & Verbroedering uit Vinkt speelt voor de eerste maal op de kerstmarkt van 14.30 tot 16.30 uur en daarna is er optreden van het swingende, bluesy akoestisch combo Sitting Duck. The Go Go Go’s sluiten de kerstmarkt af met een optreden van 19.15 tot 21 uur. Deze jaren ’60 tributeband brengt je zo weer terug naar tijd van The Beatles en The Rolling Stones.

Tijdens de kerstmarkt organiseert vzw De Volkskring Dekenaat Deinze in De Volkskring (Markt 73) een alternatieve kerstmarkt voor socio-culturele verenigingen en organisaties uit de non-profitsector. Deze kerstmarkt is op zaterdag 15 december geopend van 14 tot 20 uur en op zondag 16 december van 14 tot 19 uur. In het voormalige stadhuis op de Markt kan je terecht voor de Fair Trade-kerstmarkt en dit op zaterdag tussen 10 en 20 uur en op zondag van 10 tot 18 uur.

Meer info via www.winterpretaandeleie.be.