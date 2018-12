Winnaars fietszoektocht ontvangen prijs Anthony Statius

26 december 2018

De winnaars van de fietszoektocht door Deinze en Nevele hebben een prijs ontvangen. De winnaars zijn Sara Moreels uit Oudenaarde, Jan Decabooter uit Deinze, Gilbert Martens uit Hansbeke, Ellen Pecqueur uit Deinze, Etienne De Ketelaere uit Nazareth en Maria Van De Vyver uit Deinze.

De toeristische diensten van Deinze en Nevele stelden in samenwerking met de heemkundige kring Het Land van Nevele een fietszoektocht samen onder de naam ‘Ontdek met de heren van Nevele Deinze, Het Land van Nevele. De tocht van 52 kilometer lang was uitgestippeld op de paden van het bestaande fietsnetwerk in Deinze en Nevele. De gemeenschappelijke geschiedenis liep als rode draad doorheen het parcours. Er werden in totaal 244 geldige antwoordformulieren ingevuld waarvan 111 deelnemers alle vragen correct hadden. Zes deelnemers benaderden het dichtst het antwoord op de schiftingsvraag.