Wind rukt dak van schuur BRANDWEER KRIJGT MEER DAN 60 MELDINGEN VOOR SCHADE WOUTER SPILLEBEEN

19 januari 2018

02u38 0 Deinze De hevige wind heeft gisteren het dak van een schuur in de Hendekenstraat in Assenede losgerukt. "Gelukkig werden de golfplaten opgevangen door de bomen, of anders lagen ze bij de buren", reageert de bewoonster. De hulpdiensten in de regio kregen meer dan 60 meldingen. Het ging vooral om ontwortelde bomen, ingestorte schoorstenen en omgewaaide elektriciteitspalen.

Tegen windstoten van meer dan 100 kilometer per uur bleken veel bomen, elektriciteitspalen en schoorstenen in het Meetjesland niet opgewassen te zijn. In het noorden van het land werden dan ook de hoogste windsnelheden gemeten.





In de Hendekenstraat in Assenede waaiden de golfplaten en het houten dakgebinte van een oude schuur weg. De golfplaten bleven hangen in de takken van de bomen en de omheining rond het huis. "Anders lagen ze bij de buren", vertelt de bewoonster. "We hebben veel geluk gehad. Het huis is op een haar na gemist. Er is een dakpan neergekomen, maar verder is er geen schade aan het woonhuis. De schuur moest op lange termijn vernieuwd worden, maar we hadden toch gehoopt dat hij niet zo snel verwoest zou worden."





Nog in Assenede werden de Krekelmeyt en de Planterijstraat afgesloten omdat elektriciteitspalen er door de hevige wind waren omgevallen. Ze werden nog omhoog gehouden door de kabels. De Spoorstraat werd ook gedeeltelijk afgesloten voor omgewaaide bomen. De politiezone Assenede-Evergem kreeg maar liefst 42 meldingen van stormschade.





In Mollekot in Watervliet gingen ook een aantal golfplaten vliegen. De politie kwam ter plaatse om de situatie te helpen beveiligen, maar werd zo zelf het slachtoffer van stormschade. "Een van de golfplaten vloog tijdens de interventie tegen een combi, waardoor die beschadigd raakte", duidt woordvoerder van politiezone Meetjesland Centrum commissaris Marino Longueville. "In de hele zone kwamen 22 meldingen binnen van stormschade, gewoonlijk voor omgewaaide bomen of nadarhekken."





Ook in Deinze liepen verschillende meldingen van stormschade binnen bij de politie. In de Krommestraat in Deinze viel gisterenochtend een deel van een schoorsteen naar beneden op het dak, waardoor enkele pannen vervangen moesten worden. "Dat gebeurde redelijk snel, zo kan het hier tenminste niet binnen regenen", vertelt een bewoner.





Langs de Maaigemdijk in Astene waaiden drie oude lindebomen omver. Twee van de grote bomen kwamen dwars op het wandelpad terecht en vernielden de omheining van een achterliggende tuin. Het wandelpad moest afgesloten worden.





Trampoline op dak

In Maldegem waren een aantal bomen ook niet tegen het stormweer opgewassen. In de Krielstraat viel een dennenboom op elektriciteitskabels en in de Burchtstraat kwam een boom op de rijbaan terecht. De hulpdiensten konden de situatie in beide gevallen snel beveiligen. In de Rokalseidestraat raakte een dak beschadigd. Door een windstoot vloog een trampoline uit een achtertuin op het dak van een garage.





Aan het Sint-Annapark werd preventief een bord geplaatst om bezoekers te waarschuwen voor het stormgevaar. Net over de Nederlandse grens, in Sas van Gent, kwam de volledige bekleding van een plat dak los en belandde deels op het voetpad. Niemand raakte gewond. Even verderop vielen zware takken op een geparkeerde auto.