Wim De Meester brengt ode aan muziek op derde plaat Anthony Statius

14 januari 2019

09u43 0 Deinze Deinzenaar Wim De Meester (33) heeft met Bluesman zijn derde plaat uitgebracht. “De negen nieuwe liedjes zijn enkel online te beluisteren, want wie koopt nu nog cd’s?”, zegt de singer-songwriter.

Twee jaar na ‘Haar wereld’ komt de naar Asper uitgeweken Deinzenaar Wim De Meester met zijn derde plaat naar buiten. Zijn nieuwste worp werd Bluesman gedoopt.

“Terwijl mijn vorige plaat een ode aan de vrouw was, gaan mijn liedjes nu vooral over muziek”, zegt Wim. “Ik heb een moeilijke jeugd gehad, maar muziek heeft me er altijd weer bovenop kunnen helpen. Ik heb een valse start gekend, maar dankzij muziek heb ik toch nog iets kunnen maken van mijn leven. Ik breng hulde aan artiesten zoals Johnny Cash, Robert Johnson en Lou Reed. Het is een mix geworden van blues, country en folk, maar in een hedendaags jasje. Alle teksten zijn opnieuw Nederlandstalig. De plaat werd opgenomen bij Teun De Voeght in Studio Hooverville in Gent en ik kreeg deze keer hulp van enkele gastmuzikanten, waaronder Teun zelf.”

“Bluesman komt uit in eigen beheer en je kan de plaat enkele vinden op het internet, want wie koopt nu nog cd’s?”, besluit Wim. Bluesman is te vinden op Spotify en Bandcamp. Meer info via https://vi.be/wimdemeester