Willy Goossens en Patrick Corijn winnen Gouden Kaart en Teerling Anthony Statius

26 februari 2019

09u54 0 Deinze Willy Goossens en Patrick Corijn zijn de winnaars van het driedaagse kaart- en teerlingkampioenschap van K&T-club Sint-Hubert.

K&T-club Sint-Hubert organiseerde een driedaagse in zaal Ter Wilgen met als topper het kampioenschap voor de gouden kaart en teerling Deinze, het land van Nevele. “Op vrijdag 15 februari speelden we met onze leden de finale in carnavalsstemming en de de zaal was gevuld met meer dan honderd clowns. De winnaars van onze club die een jaar lang de titel dragen van Koning en Koningin zijn Fernand De Vos uit Grammene en Rosa Van De Sompel uit Petegem.”

“Op zaterdagavond werd het kaartspel bieden gespeeld voor de titel van de gouden kaart en deze werd gewonnen door Patrick Corijn uit Olsene. Vervolgens op zondagnamiddag was er het teerlingenspel en hier ging Petegemnaar Willy Goossens met de gouden teerling lopen. We konden liefst 157 deelnemers inschrijven voor deze kampioenschappen. Ons evenement ging in alle gezelligheid gepaard met een wafelenbak op zondagnamiddag en hiervoor kwamen 232 personen opdagen.