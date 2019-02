Wijn- en spiritsbeurs is eerste evenement in Farmfabriek Anthony Statius

27 februari 2019

16u03 0 Deinze Wim De Baets en Valerie Van Meenen van drankenspeciaalzaak Drinks 4 U organiseren op vrijdag 1 en zaterdag 2 maart een wijn- en spiritsbeurs in Farmfabriek in de Slachthuisstraat in Deinze. De officiële opening van Farmfabriek, de nieuwe verzamelplek voor creatieve geesten en lokale ondernemers, volgt pas in mei.

Met de wijn- en spiritsbeurs van Drinks 4 U is de eerste happening in Farmfabriek een feit. Iedereen is vrijdag- en zaterdagavond van 9 tot 23 uur welkom in de vroegere gebouwen van de Kringwinkel in de Slachthuisstraat.

“Je kan er gratis proeven van een uitgebreid assortiment aan Franse wijnen, wereldwijnen, champagne, cava en prosecco, gin, rum, whisky, advocaat en likeur”, zegt Wim De Baets. “Met deze beurs willen we mensen de kans geven om kennis te maken met ons aanbod. Wanneer ze dan langskomen in onze zaak weten ze echt wat ze kopen. Zowel de toegang als het degusteren zijn gratis. Bestellen kan op de avond zelf en de producten kunnen later afgehaald worden in de winkel. Een deel van de opbrengst gaat naar DVC Heilig Hart en OC Ebergiste. Meer info vind je via www.drinks4u.be.”

Farmfabriek is een initiatief van Charlotte Martens, Joost Van der Cruysse en Hilde Van de Guchte. Het wordt een verzamelplek voor lokale ondernemers en creatieve geesten, gaande van een koffiebar, een eethuisje, een wekelijkse biomarkt, unieke en kleinschalige winkels, fotostudio’s of kunstateliers. Iedereen kan er ook een ruimte huren. De enige voorwaarden zijn dat de producten of activiteiten lokaal, creatief en duurzaam zijn. “De beurs is een uitzonderlijke gelegenheid om al eens een kijkje te komen nemen, de officiële opening volgt in mei", zegt Charlotte Martens.