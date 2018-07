Wijk Ten Bosse heeft gedichtenpleintje 10 juli 2018

02u27 0 Deinze De inwoners van Ten Bosse hebben een nieuw pleintje aan de ingang van de wijk ter hoogte van de Leon Declercqstraat. De leerlingen van het VTI vereeuwigden er het gedicht Ten Bosse van stadsdichter Luc C. Martens in een metaalconstructie.

In de woonwijk Ten Bosse in Deinze is afgelopen zondag een nieuw pleintje feestelijk ingehuldigd. Initiatiefnemers en buurtbewoners Frank Bruggeman en Hendrik Yde vroegen aan stadsdichter Luc C. Martens, die jarenlang in de wijk woonde, om zijn gedicht 'Ten Bosse' er te vereeuwigen. Het gedicht schreef hij vijf jaar geleden ter ere van het dertigjarig bestaan van de woonwijk. Met de vaardigheid van de leerlingen van VTI Deinze en de financiële steun van het stadsbestuur werd het gedicht in een grote metaalconstructie gelaserd. "Rond de constructie werden enkele zitbankjes geplaatst en zo heeft de wijk een nieuwe ontmoetingsplaats", zegt Frank Bruggeman. (ASD)