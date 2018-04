Wie op knop duwt, krijgt deur op neus LEIESPIEGEL MINDER TOEGANKELIJK VOOR MENSEN MET BEPERKING ANTHONY STATIUS

03 april 2018

02u36 0 Deinze Is dienstencentrum Leiespiegel moeilijk toegankelijk voor mensen in een rolstoel of scootmobiel, zoals GroenRood stelt? Wij deden de test met een Deinzenaar. En inderdaad: zware en haperende deuren vormen een obstakel. De stad belooft beterschap.

Is het huis van de Deinzenaar wel toegankelijk voor alle Deinzenaren? Deze vraag stelde raadslid Eddy De Winter (GroenRood) tijdens de gemeenteraad. Bij de oppositiepartij kwamen enkele klachten binnen. "Er zijn enkele werkpuntjes, maar het nieuwe gebouw is conform alle vereisten", zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). Wij deden de test met een scootmobiel. Aan het stuur: Flora Stockmans uit de Sint-Hubertstraat in Petegem.





Drie jaar geleden werd bij Flora de chronische longaandoening COPD vastgesteld. Door deze ongeneeslijke ziekte heeft ze maar weinig kracht om grote fysieke inspanningen te doen en beweegt ze zich voort in een scootmobiel. "Ik kom steeds via de ingang aan het Rheinbachplein, want de ingang aan de Brielstraat is moeilijk toegankelijk", zegt Flora. "De knop zit vlak naast de deur en er is weinig manoeuvreerruimte omdat de draaideur ernaast zit. Het gebeurt ook dat de automatische deuren haperen en dan moet ik wachten tot iemand aan het onthaal me ziet zitten."





"Om de dienst bevolking binnen te geraken, moet ik door een niet-automatische deur. Die is zwaar en ik krijg ze niet op eigen kracht open. Ik ben afhankelijk van het personeel, dat altijd bereid is om te helpen. In de liften geraak ik niet, want die zijn niet diep genoeg."





"Werd een beroep gedaan op een toegankelijkheidsbureau", vraagt Eddy De Winter zich af? "Het is niet logisch dat je in een nieuw overheidsgebouw afhankelijk bent van de medewerkers?"





Overstappen

"Het is niet de bedoeling om met een scootmobiel tot in de lift te rijden", reageert burgemeester Jan Vermeulen. "Er is een rolstoel, zodat mensen kunnen overstappen en zo gemakkelijk verder kunnen in het stadhuis. Is die rolstoel bezet? Dan is er inderdaad een probleem. We zullen daarom investeren in een extra rolstoel of eventueel een kleine zitscooter. Intussen heeft het schepencollege beslist aan de Brielstraat-ingang een openingsknop op een apart paaltje te voorzien." Volgen schepen van welzijn Trees Van Hove (CD&V) komen er extra wachtstoelen in de ontvangstruimte die comfortabeler zijn voor mensen met een beperking. De huidige stoelen zijn soms te laag."