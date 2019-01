Werktreinen botsen: vijf Infrabel-werknemers lichtgewond Jeroen Desmecht

19 januari 2019

18u09 0 Deinze In een tijdelijke werfzone in Landegem, deelgemeente van Deinze, zijn zaterdag vijf gewonden gevallen toen het tot een kop-staartaanrijding tussen twee werktreinen kwam.

Het ongeval gebeurde omstreeks 15.30 uur. De twee treinen reden traag door de werfzone, maar hebben gezien hun gewicht natuurlijk zelfs bij een lichte aanrijding wat impact. “Hoe het ongeval kon gebeuren, is momenteel nog onduidelijk”, zegt Thomas Baeken, woordvoerder van Infrabel. “Er is een intern onderzoek lopende.

In de twee treinen zaten in totaal vijf werknemers van Infrabel. Zij liepen lichte verwondingen op en werden overgebracht naar het ziekenhuis voor een controle. Het ongeval gebeurde niet op de reguliere sporen, dus hinder voor het treinverkeer was er niet.