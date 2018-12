Werken in Prijkels: aanplanting bufferbos gestart en afwerking kruispunt N494 uitgesteld Deinsesteenweg (N494) onderbroken tot na Nieuwjaar Anthony Statius

20 december 2018

16u19 2 Deinze De heraanleg van het kruispunt van de Deinsesteenweg (N494) met het bedrijventerrein De Prijkels heeft vertraging opgelopen. Hierdoor zal de gewestweg tussen Kruishoutem en Deinze pas na 7 januari worden opengesteld en niet voor Kerstmis zoals initieel gepland. Ondertussen is men begonnen met de aanplanting van het bos in de noordelijke bufferzone.

De hinder op de Deinsesteenweg (N494) zal nog iets langer duren dan voorzien. Dat laat intercommunale Veneco weten. Veneco is begin 2018 begonnen met de uitbreidingswerken in de Prijkels, het bedrijventerrein op de grens van Deinze, Nazareth en Kruishoutem. Zowel ter hoogte van de Gaversesteenweg (N35) als de Deinsesteenweg (N494) is er een nieuwe inrijpoort. De rotonde op de N35 is klaar sinds juli, maar op de afwerking van het kruispunt ter hoogte van de N494 is het nog wat wachten.

“De heraanleg liep vertraging op omwille van conflicten met de nutsleidingen gevolgd door onvoldoende gunstige weersomstandigheden”, zegt Raf Anthoni van Veneco. “Hierdoor kunnen de asfalteringswerken niet volledig afgewerkt worden vóór de kerstvakantie en zal het niet mogelijk zijn om de rijweg vrij te geven. Dit weekend begint het bouwverlof en dit loopt tot en met 7 januari. Enkel de toplaag moet nog geasfalteerd worden en er moet nog belijning aangebracht worden. Dat is minstens nog een kleine week werk, maar we kunnen deze afwerking pas uitvoeren bij gunstige weersomstandigheden, zijnde geen regen en een temperatuur die schommelt rond de 8 graden Celsius. Van zodra de temperatuur voldoende hoog is, wordt de rijweg afgewerkt en de omleiding opgeheven. Ondertussen loopt de hoofdomleiding voor het doorgaand verkeer nog steeds via de E17 en het plaatselijk verkeer kan de omleiding volgen via het bedrijventerrein zelf.”

Ondertussen is Veneco begonnen met de aanplanting van vijf hectare bos in de noordelijke bufferzone. “Bij de werken werd meer dan negen hectare bos gerooid en ter compensatie wordt deze bufferzone aangeplant”, zegt Anthoni. “Natuurpunt compenseert de rest door elders in Vlaanderen bomen aan te planten. De noordelijke groenbuffer in de Prijkels bakent de industriezone af langsheen de Kakelstraat in Deinze. Eerder dit jaar werden de fietspaden en het bufferbekken aangelegd. Met het planten van de boszone is de aanleg van de groenbuffer afgerond.”

De werken in de Prijkels zelf gaan ondertussen ook verder. Op de centrale Karreweg werd de openbare verlichting vernieuwd en legt de aannemer nu de laatste hand aan de fietspaden. In het regionaal en lokaal bedrijventerrein is de aanleg van de nieuwe wegenis, riolering en waterhuishouding nog volop aan de gang.

Kandidaten die interesse hebben in de aankoop van een perceel hebben nog tijd tot 31 januari 2019 om een dossier in te dienen. Meer info: https://www.veneco.be/nl/bedrijventerreinen-en-reconversieprojecten/detail/de-prijkels.