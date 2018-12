Wereldwinkel schenkt 1.000 euro aan Difam Anthony Statius

15 december 2018

De Oxfam Wereldwinkel van Deinze heeft de opbrengst van haar Fair Trade-ontbijt geschonken aan de organisatie Difam. Op vrijdag 14 december overhandigde voorzitter Geert ’t Kindt een cheque van 1.000 euro aan ontwikkelingsvrijwilliger Patrick Van Speybroeck.

“Het Fair Trade-ontbijt van Wereldwinkel Deinze vond eind oktober plaats in de school Leiepoort campus Sint-Hendrik in de Guido Gezellelaan en met 388 eters was het een groot succes”, zegt Peter Parmentier. “De winst gaat naar Difam, een ontwikkelingsorganisatie die vorming in landbouw, veeteelt en milieuzorg geeft met als doel een zelfredzame landbouwontwikkeling als garantie voor voedselzekerheid- en onafhankelijkheid in de streek San Miguel in Guatemala. Oxfam Wereldwinkel Deinze ontstond 40 jaar geleden met het vertrek van Raf Allaert naar Guatemala. Het is dan ook leuk dat we in dit feestjaar een project uit Guatemala kunnen steunen.”